Unid@s por la transición

Con ciertos matices y diferencias entre ellos, me parece que la propuesta de Unid@s y de quienes participaron en su foro es recuperar el programa de la transición, aunque balanceando el elemento liberal (antes desproporcionado debido al neoliberalismo ortodoxo) con el elemento igualitario (antes prácticamente ausente).

Incluso, el documento y los participantes del foro recuperaron el lenguaje y los modos de la transición: la apología de todo lo “ciudadano”, la insistencia sobre el supuesto carácter “apartidista” de Unid@s y el énfasis excesivo en el pluralismo y en la importancia de contar con un árbitro electoral imparcial, que proviene de la visión acotada de la democracia que imperó durante la transición.

En otras palabras, me quedo con la impresión de que la propuesta de Unid@s es que México se reincorpore al camino por el que transitó desde los noventa hasta 2018 (el régimen de la transición), aunque corrigiendo aspectos particulares, sobre todo en lo concerniente a la desigualdad socioeconómica. Esto no es un juicio de valor sobre el régimen de la transición (cosa que haré en otro texto). Se trata, más bien, de una aclaración: quien revise “Que nadie se quede atrás” y quien escuche el foro de la coalición encontrará algunas propuestas valiosas y dignas de discutirse con seriedad, pero no hallará una visión de futuro distinta a la imperante durante las últimas décadas, ni tampoco una ruta para construir un Estado de bienestar o un gobierno socialdemócrata.

En una frase simple y llana: más de lo mismo. Y cómo no iba a ser así si los principales líderes de Unid@s y Va por México son, precisamente, los impulsores de la transición a la democracia: participaron activamente en el proceso y siguen defendiendo su programa.

Santiago Creel fue quien admitió esto más abiertamente en el foro: se asumió como un artífice fundamental de la transición y se propuso como el líder idóneo para retornar a esa senda.