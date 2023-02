Oteador | Calderón, el opositor

En este segundo texto, no en su artículo, asegura que jamás negoció ni pactó con criminales, que luchó, sin tregua, contra la delincuencia. Llama a los mexicanos a no distraerse de lo fundamental: a no mirar lo que ocurre en las cortes de Estados Unidos, sino la violencia que se vive en el país.

En cuestión de horas, el expresidente Calderón pasó del artículo de opinión a la carta aclaratoria, de la crítica acérrima a la lisonja en busca de redención. Se situó a sí mismo como flamante opositor, a manera de cobijo, para exigir que no se haga “un uso faccioso de la justicia e intimidar a críticos y opositores”. Ya se verá el resultado.

