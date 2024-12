Juez absuelve a estudiante del IPN acusado de violencia digital

En su poder estaban alrededor de 160,000 imágenes y 2,000 videos con este tipo de contenido, por lo que este miércoles, dos de las víctimas exigieron al juez una sentencia de 24 años de prisión.

El 9 de marzo, Diego "N" también fue vinculado a proceso por trata de personas en la modalidad de almacenamiento de material fotográfico de menores de edad realizando actos sexuales reales.

Previo a la audiencia de este miércoles, estudiantes del IPN y colectivos feministas se manifestaron afuera del reclusorio oriente, exigiendo una pena de al menos de 12 años de prisión para Diego "N".

La Ley Olimpia, aprobada en la Ciudad de México en 2019 y luego a nivel nacional en 2021, contempla la manipulación de imágenes con Inteligencia Artificial como una forma de violencia digital.

Comete delito contra la intimidad sexual “quien videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante engaño”, indica el Artículo 181 Quintus del Código Penal capitalino.

Aunque en México este es el prime caso que se investiga penalmente donde fue usada la Inteligencia Artificial, a nivel internacional ya hay signos de preocupación: investigadores de la Internet Watch Foundation (IWF) de Reino Unido identificaron en un solo foro 2,562 imágenes consideradas como pseudo-fotografías criminales de niños y adolescentes, generadas con Inteligencia Artificial y subidas durante solo un mes.

Los perpetradores operan sin mayor dificultad y de manera anónima, y obtienen ganancias al comercializar estas imágenes manipuladas con IA, de acuerdo con el informe ‘¿Cómo se abusa de la IA para crear imágenes de abuso sexual infantil?’ .

La abogada de las víctimas dio a conocer que la sentencia del juez será apelada, por lo que la decisión recaerá más adelante en una Sala Penal del Poder Judicial capitalino.

Diego "N" también está relacionado con una carpeta de investigación por el delito de pornografía, por lo que continuará en prisión por lo menos durante los siguientes días.

A través de un comunicado, las víctimas de Diego "N", expresaron su rechazo a la sentencia absolutoria de Diego "N".

"Esta sentencia no es justicia, es complicidad, es la vida representación del pacto patriarcal", apuntaron.

"No paramos aquí, no como víctimas, sino como sobrevivientes de un sistema que protege al agresor y revictimiza a quienes denunciamos. Nosotras éramos solo alumnas que querían vivir su vida universitaria. Pero Diego "N" tomó nuestras imágenes, las manipuló, las convirtió en armas y las usó para explotarnos sexualmente. No lo hizo solo. Hubo quienes pagaron, compartieron y celebraron su violencia y ahora, el juez les ha otorgado impunidad", apuntaron las presuntas víctimas de Diego "N", en un documento que fue compartido por la activista contra la violencia digital, Olimpia Coral.