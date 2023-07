Conavim: En México, cinco mujeres son víctimas de violencia digital cada día

Esto incluye características como la existencia de una relación de confianza entre víctima y victimario, que haya sido privada de la libertad, que haya sido abusada sexualmente, que su cuerpo sea cercenado o expuesto públicamente.

“El reto es que se cumpla, porque apenas del 22% al 23%, menos del 30% de las muertes violentas de mujeres, se indician con una investigación con el protocolo de feminicidio. Nuestra batalla todos los días en el ámbito judicial es que se reconozca la existencia de razones de género cuando se asesina a una mujer”, sostiene.

El artículo 235 del Código Penal Federal establece que el homicidio por razón de género es la forma más extrema de violencia contra la mujer (Foto: Red Nacional de Refugios)

Conavim ha trabajado para construir una red de apoyo, prevención, detección y atención para mujeres, como parte del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2021-2024 (PIPASEVM), la cual es transversal al involucrar a todo el Gobierno federal, los gobiernos estatales, el Poder Judicial y órganos autónomos.

En territorio, se han instalado 500 unidades de atención para mujeres en municipios con personal especializado en atención psicológica y jurídica; se ha incrementado en lo que va de esta administración de 42 a 65 Centros de Justicia para las Mujeres en los que se atienden alrededor de 1,600 mujeres cada día; además los refugios para mujeres han pasado de 91 en 2022 a 115 en 2023.

“Al término de este año, 2023, el país va a contar con la rectoría de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres con la red de servicios más importante que haya tenido el país en toda su historia, servicios de atención y de prevención a la violencia.

“Lo que queremos es que no ocurran esos feminicidios, llegar a tiempo antes de que violen a una niña, lo que queremos es aplicar tamizajes adecuados para que no maten a las mujeres, identificar cuando una mujer está en riesgo y garantizarles los servicios los servicios de protección para que no sea asesinada y también garantizar que no queden en la impunidad esos delitos”, asegura Sámano.