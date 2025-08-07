Falta de regulación, 'fórmulas' y desinformación, retos de la lactancia materna

La Secretaría de Salud establece que la lactancia materna es una etapa esencial durante el primer periodo de la vida, pues es la forma más eficaz y natural de proporcionar todos los elementos nutritivos, inmunológicos y emocionales al bebé, así como los anticuerpos que lo mantendrán sano, además de crear un fuerte vínculo entre la madre y el lactante.

Además, dadas las cualidades protectoras de la leche materna, los bebés amamantados suelen padecer menos enfermedades infecciosas que los alimentados con leche de fórmula.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Unicef recomiendan que las y los bebés sean alimentados única y exclusivamente con lecha materna hasta los seis meses de edad y después de este tiempo se introduzcan alimentos complementarios nutricionalmente adecuados y seguros, mientras se continúa con la lactancia materna hasta los dos años de edad.

Para las especialistas, las políticas públicas actuales no son suficientes para garantizar el derecho de madres y bebés a la alimentación óptima, ni para combatir la desinformación o las malas prácticas comerciales de las empresas productoras de fórmulas lácteas infantiles.

“Más del 90% de las etiquetas de fórmulas infantiles no cumplen con el etiquetado adecuado, y el 98% de los puntos de venta promocionan estos productos con mensajes que idealizan su consumo, incluso por encima de la leche materna”, denunció Radilla, representante de Unicef México.

Las especialistas también denunciaron que la mayoría de los hospitales y centros de salud tanto públicos como privados recomiendan el uso de fórmulas desde el nacimiento, aun cuando la madre puede amamantar, lo que, según Larrañaga, de El Poder del Consumidor, se debe a un claro conflicto de interés.

“Muchos profesionales de la salud reciben capacitación patrocinada por las propias marcas de fórmula, lo cual interfiere directamente en la protección de la lactancia”, observó.

En tanto, Fragozo alertó que, debido a que en muchos hospitales persiste la separación innecesaria entre madre e hijo al nacer, así como la administración temprana de fórmula en cuneros, se dificulta el inicio y sostenimiento de la lactancia en los primeros seis meses de vida de los bebés.

“En los cuneros, a los bebés se les da fórmula cuando su estómago solo necesita unas gotas de calostro; estas prácticas son inaceptables”, criticó.

La presidenta de la Liga de la Leche México resaltó que desde la atención prenatal es necesario garantizar que las mujeres reciban información veraz, acompañamiento y apoyo sobre la lactancia materna.

“La lactancia es natural, pero también es un proceso social que muchas veces no tenemos interiorizado, porque no vemos mujeres amamantando ni hay quien nos enseñe cómo hacerlo”, dijo.