La indiferencia crece la impunidad de delitos sexuales: Saskia Niño de Rivera

Dentro del sistema de justicia mexicano, ¿por dónde comenzar a atender este problema?

Con la dignificación, es el 50% de la chamba. Si tienes policías dignos, ministerios públicos preparados, un apoyo de salud mental para que las personas no tengan trauma vicario. Si tienes policías de investigación capacitados, que los preparen realmente, que tengan herramientas y el presupuesto para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, que tengan tecnología de punta para que no volteen a mecanismos como la corrupción, la tortura o la violación al debido proceso.

¿Qué respondes a tus críticos, a tus detractores, sobre las entrevistas que haces a personas que han delinquido?

No respondo a quienes me agreden. Hay quienes están a favor del punitivismo y hay quienes estamos en contra de él y las críticas que yo recibo son de mujeres, especialmente punitivistas. No tengo nada en contra, creo que se necesita un poco de todo para que los derechos humanos avancen. Pero el punitivismo no va con mis principios, no va con mis valores y no voy a ceder ante críticas que van en contra de lo que creo.

¿Tienes algún tipo de asesoría legal, acudes a terapia?

Tengo amigos que son penalistas, no acudí a ellos especialmente con este libro, pero sí recurro, porque hay una línea muy delgada entre hablar de corrupción, trata y pedofilia a crear contenido pornográfico para ciertas personas.

Voy a terapia regularmente desde hace muchos años, como parte de un trabajo de salud mental acerca de la violencia en México.