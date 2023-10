Estados gastan 5.72% de su presupuesto en protección a la niñez

El porcentaje mayor (43.44%) se dedica al derecho al desarrollo, que concentra el presupuesto destinado a la educación, a reducir las brechas de pobreza y a espacios de recreación. En contraste, a la participación de las niñas, niños y adolescentes va solo el 0.96%.

Otro hallazgo del informe es que 12 de los 32 estados de México no establecen por ley anexos presupuestales de niñez y dos entidades federativas no tienen información accesible sobre el presupuesto de egresos estatal.

"Esto no permite revisar a detalle cuánto y cómo se está gastando en favor de sus derechos. No contar con ello dificulta la mejora e identificación de las brechas a atender", advirtió Malcom Aquiles.

Desde 2019, World Vision Mexico ha identificado que, en general, el presupuesto para la niñez se mantiene sin cambios significativos. No aumenta ni disminuye, pero continúa siendo insuficiente para garantizar los derechos de las infancias. "No ha habido una reducción. Hay una tendencia inercial, no hay un valor agregado respecto a otras administraciones", apunta.