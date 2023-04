Niños reclutados por el narco: legisladores buscan tipificarlo como delito

La CNDH apuntó en el Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos, intervienen diversos factores: individual, familiar, comunitario, contextual, escolar, entre otros, lo cual facilita el reclutamiento y utilización de las niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada.

¿De qué van las iniciativas que buscan tipificar como delito en reclutamiento forzado de menores?

Al día de hoy, suman al menos cinco iniciativas de reforma que buscan prevenir y evitar el reclutamiento de infantes para la comisión de ilícitos; cuatro de ellas fueron presentadas en el Senado y una en Diputados.

La mayoría de estas iniciativas proponen reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal Federal, aunque solo una de ellas hace una tipificación explicita de este delito en el código penal como lo pide el Comité de los Derechos del Niños de la ONU y los otros dictamentes solo proponen modificar o adaptar el delito de trata de personas.

1 de febrero de 2023. La senadora panista Josefina Vázquez Mota propuso reformar los artículos 16 y 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y el artículo 201 del Código Penal Federal, para establecer que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser privados de la vida en ninguna circunstancia, a no ser reclutados de manera forzosa o voluntaria por alguna célula delictiva, a no ser utilizados en conflictos armados o violentos, a no participar en la comisión de hechos delictivos.

Propone además establecer que comete el delito de corrupción de menores, quien reclute de manera forzosa o voluntaria, obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho.

18 de octubre de 2022. El senador morenista Ricardo Monreal Ávila propuso reformar el Código Penal Federal; la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Con los cambios propuestos, el legislador busca imponer consecuencias jurídicas a las personas que hayan intervenido en la comisión del delito de reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes en actividades relacionadas con asociaciones delictuosas.

En la iniciativa se establece que no se concederá la libertad preparatoria a las personas sentenciadas por la comisión de este delito y como pena establece que se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión y de 1,000 a 20,000 días multa, a quien reclute, utilice, obligue, coaccione, incite o invite a una o varias personas menores de 18 años para cometer cualquier; así como a participar, con o sin su consentimiento, en actividades o tareas que resulten en beneficio de la asociación delictuosa.

6 de febrero de 2022. El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa también propuso tipificar como delito penal el reclutamiento de niñas, niños o adolescentes, para la comisión de actividades delictivas o para formar parte de grupos criminales, y sancionar a quien cometa este ilícito hasta con 30 años de prisión.

La iniciativa de Mancera busca establecer en el Código Penal Federal que comete el ilícito de reclutamiento, la persona física o moral que aliste o utilice a niñas, niños o adolescentes para cometer cualquiera de los delitos referidos en este ordenamiento o en alguna ley especial, o para formar parte de una asociación delictuosa. Por la comisión de estas conductas, el senador planteó una sanción penal de 10 a 20 años de prisión, que podría aumentar en una mitad cuando sea cometida por servidores públicos o cuando dicho reclutamiento recaiga sobre niñas, niños o adolescentes con algún tipo de discapacidad.

10 de febrero de 2022. Iniciativa de reforma presentada por la senadora panistas Indira de Jesús Rosales San Román. La iniciativa propone reformar el artículo 201 del Código Penal Federal, incluyendo como delito de corrupción contra menores, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, y adicionando un inciso que prevé como conductas ilícitas, a quien obligue, induzca, reclute, facilite o procure a los menores a realizar conductas relacionados con grupos armados y/o de la delincuencia organizada. Establece además una pena de prisión de 10 a 20 años de prisión y de 1,000 a 20,000 días multa, para quien incurra en este delito.

También propone modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para sancionar como miembros de la delincuencia organizada, a quienes se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, el delito de corrupción de menores, que contemplaría el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos armados y/o grupos de la delincuencia organizada, previsto en el artículo 201 del Código Penal Federal.

También propone modificar la Ley General de Víctimas para reconocerá también con el carácter de víctima a las niñas, niños o adolescentes contra quienes se cometa el delito de corrupción de menores y establecer que las Fiscalías Generales de Justicia de las entidades y de la federación deberán crear y adoptar protocolos de actuación aplicables a detenciones de adolescentes puestos a su disposición por delitos relacionados con las actividades de delincuencia organizada.

Septiembre de 2022. La diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz (Morena) impulsó una iniciativa para prevenir y evitar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado.

La legisladora planteó modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer que los menores tienen derecho a no ser reclutados, para su participación en la comisión de delitos o asociaciones delictuosas, obligando al Estado a garantizar el ejercicio de este derecho.