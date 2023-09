Esto es lo que se sabe del feminicidio de Ana María en México

Ana María Serrano Céspedes, asesinada en México

La joven Serrano Céspedes era sobrina de José Manuel Restrepo Abondano, exministro de Hacienda de Colombia, e hija de María Ximena Céspedes, presidenta del Comité de Comunicación Interna de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Serrano Céspedes estudiaba medicina en la Universidad Panamericana y, según se ha dado a conocer, el pasado 12 de septiembre los padres de la joven se encontraban de viaje celebrando su aniversario, mientras ella estaba sola en su residencia.

Ese martes, María Ximena Céspedes se comunicó vía WhatsApp con su hija cerca de las 3:30 p.m., cuando ella había regresado a casa tras salir de clases.

Más tarde, María Ximena intentó comunicarse con su hija a través de una llamada que nunca fue contestada y luego, recibió un mensaje de texto “extraño” de su celular, por lo que se comunicó con un vecino y fue él quien encontró a la joven sin vida cerca de las 6:00 p.m.

Aunque en un principio se sospechaba que todo se trataba de un suicidio, más tarde la Fiscalía demostró que había sido un feminicidio, el cual presuntamente fue perpetrado por el exnovio de la joven, Allan Gil Romero, de 18 años de edad.

La tarde de este domingo, la madre de la joven publicó a través de redes sociales un video en el que denunció que su hija fue víctima de un feminicidio en su casa, y detalló que aunque el presunto feminicida ya había sido detenido, manifestó temer por su seguridad y la de su familia.

"No podemos regresar a nuestra casa y aquellos que estuvimos cerca ese día tememos por nuestra integridad. Ana María ya descansa en paz pero todos aquellos que la conocimos no lo haremos hasta que se haga justicia, no quede impune el hecho y que acaben los feminicidos en México. ¡Justicia para Ana María!", se escucha decir a la madre de la joven.

Horas más tarde, cerca de las 7:00 p.m. la Fiscalía del Edomex confirmó la aprehensión de Allan, investigado por su probable intervención en el feminicidio de Ana María.