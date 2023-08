Jóvenes son los que más ayuda solicitan para no atentar contra sí mismos

En la línea del Consejo Ciudadano 55 5533 5533 psicólogos y psicólogas dan atención las 24 horas del día los 365 días del año y el tiempo de espera para tener respuesta es de alrededor de cinco segundos, señala el presidente del Consejo.

Guerrero Chiprés subraya que es posible prevenir este suceso y la posibilidad parte de tener una comunicación más abierta sobre el tema.

“Nuestro planteamiento central es que sí es posible prevenir (…) No hay ninguna pena, no hay ninguna vergüenza en sentirse débil, deprimido, sin esperanza, eso nos pasa a todos alguna vez en la vida y frente a eso sí es posible el procesamiento de las emociones con solidaridad, con bondad, con amor, con experiencia profesional probada como las personas que trabajan en el Consejo Ciudadano.

“Todo eso puede contribuir a que sigamos adelante a pesar de lo que consideremos que es gigantesco y no podemos enfrentar”, destaca.

El funcionario apunta que es importante estar atentos a posibles signos de riesgo en las personas cercanas a nosotros, observando tres señales principales.

“Lo primero es asumir que cualquier expresión en la que se indica ‘me quiero morir’, ‘ya no quiero estar aquí’, ‘quiero suicidarme’, es una alarma completa, no se puede tomar a la ligera. Dos: si uno pertenece o participa de entornos que son tóxicos desde un punto de vista psicoemocional y además es especialmente sensible, si los familiares advierten esa doble condición, hay que estar atentos.