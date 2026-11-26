La solicitud ocurre después de que The New York Times publicó un reportaje sobre Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfuncionario de la Fiscalía de Chihuahua, quien presuntamente reunió recursos de organizaciones criminales para beneficiar la campaña de la entonces candidata del PAN.

De acuerdo con el diario estadounidense, la información se desprende de declaraciones de funcionarios mexicanos y de un informe no público del Gabinete de Seguridad federal. Los señalamientos también incluyen posibles vínculos del exfuncionario con el narcotráfico y el tráfico de migrantes.



La publicación NYT revela además que las autoridades de México ampliaron su investigación sobre le exfiscal mexicano que ayudó a que la CIA operara en secreto en su estado y que actualmente está bajo protección en Estados Unidos, según funcionarios mexicanos.

El señalamiento, que involucra a la gobernadora, apunta a que, antes de las elecciones de 2021, Zuany Portillo presuntamente utilizó su estructura policial para proteger a organizaciones criminales y reunir recursos de procedencia ilícita que –según el reportaje– se destinaron a beneficiar la campaña de Campos, entonces candidata del PAN a la gubernatura.

El reportaje también refiere que el exmando policial estableció acuerdos con redes de tráfico de personas en Ciudad Juárez. A cambio de cuotas, presuntamente ofrecía protección policial para facilitar el traslado de migrantes hacia Estados Unidos.

"La fiscalía General de la República tiene que aclararlo. Estaba investigado por nexos con el narcotráfico y este vicefiscal hoy está en Estados Unidos", comentó la presidenta.