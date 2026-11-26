La presidenta Claudia Sheinbaum enviará este jueves al Senado de la República una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para modificar los procedimientos de justicia familiar, agilizar las adopciones, evitar que los divorcios se prolonguen por disputas económicas y fortalecer la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes frente a la violencia vicaria.
Adiós a los juicios interminables; Sheinbaum busca agilizar divorcios, adopciones y pensiones
La propuesta fue presentada por Arturo Zaldívar, quien coordinó su elaboración y explicó que contempla cambios en cinco ámbitos: los obstáculos burocráticos para adoptar a niñas y niños que viven en centros de asistencia, los procesos de divorcio prolongados, la evasión del pago de pensiones alimenticias, la violencia vicaria y la falta de mecanismos para garantizar que los menores sean escuchados durante los juicios.
Durante la conferencia mañanera, Zaldívar señaló que la justicia familiar es la materia más utilizada en los tribunales de las entidades federativas. En 2024, se registraron cerca de un millón de asuntos familiares, equivalentes a cuatro de cada 10 casos que llegaron a los tribunales locales.
El coordinador de la iniciativa sostuvo que se trata de una materia especialmente sensible porque involucra los derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y familias, por lo que consideró necesario reducir los tiempos de resolución y eliminar obstáculos procesales.
La propuesta contempla que las modificaciones en materia de justicia familiar entren en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin esperar el calendario gradual previsto para la implementación del Código Nacional.
Adopciones en 25 días: la propuesta para menores en albergues
Uno de los principales cambios que presenta la iniciativa está relacionado con los procedimientos de adopción. De acuerdo con las cifras presentadas por Zaldívar, actualmente hay entre 25,000 y 35,000 niñas, niños y adolescentes que viven en centros de asistencia en el país. De ellos, siete de cada 10 estarían en condiciones de ser adoptados, pero enfrentan obstáculos legales y administrativos que retrasan su incorporación a una familia.
Para atender esta situación, la iniciativa plantea crear un juicio especial por abandono, con una audiencia en un plazo de 25 días, además de establecer la participación de las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes desde el inicio del procedimiento.
Te puede interesar:
También propone simplificar los juicios de adopción mediante una audiencia única, reducir de 90 a 45 días el plazo para emitir certificados de idoneidad y establecer la adopción plena en todo el territorio nacional.
Este último punto busca eliminar la figura de adopción simple, que permanece en algunas entidades y que, de acuerdo con la exposición presentada, genera diferencias jurídicas entre los hijos biológicos y adoptados.
La adopción plena permitiría que niñas y niños adoptados se integren jurídicamente a toda la familia, con los mismos derechos que los hijos biológicos, además de contar con una nueva acta de nacimiento.
La propuesta también contempla establecer un mecanismo seguro para la entrega voluntaria de menores en adopción, sin que las personas que decidan hacerlo sean perseguidas o sancionadas. En estos casos, la resolución sobre la patria potestad podría emitirse en un plazo de 10 días, con intervención judicial y de las procuradurías de protección.
De acuerdo con Zaldívar, la falta de mecanismos seguros para entregar voluntariamente a un bebé en adopción provoca que algunas personas opten por abandonarlo, con riesgos para su salud y su vida. También señaló que estas condiciones pueden favorecer la intervención de intermediarios y las adopciones ilícitas.
¿Oculta ingresos para no dar pensión? Jueces podrán consultar SAT y bancos
Otro de los ejes de la iniciativa busca impedir que los procedimientos de divorcio se conviertan en mecanismos de presión económica, particularmente contra las mujeres.
Durante la presentación se expuso que dos de cada tres divorcios registrados en 2025 no fueron por mutuo consentimiento, seis de cada 10 derivaron en desacuerdos sobre bienes o hijos y 43% involucraron a niñas, niños y adolescentes.
Para reducir los tiempos, se propone que, en una sola audiencia, el juez pueda decretar la disolución del matrimonio y establecer medidas provisionales para proteger a los integrantes de la familia.
Entre ellas se encuentran garantizar la vivienda, definir la custodia y las convivencias con los hijos, así como fijar una pensión alimenticia desde que se admita la solicitud.
Uno de los cambios relevantes sería otorgar facultades a los jueces para consultar información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de instituciones financieras, con el objetivo de identificar los ingresos y el patrimonio real de quienes deben pagar pensiones alimenticias.
La medida busca evitar que los deudores oculten sus recursos o utilicen mecanismos para aparentar menores ingresos y evadir sus obligaciones.
Asimismo, se plantea que las personas que reclamen alimentos puedan acudir ante un juez cercano a su domicilio, con el propósito de facilitar el acceso a la justicia.
Violencia vicaria: protección en un plazo de 24 horas
La iniciativa también contempla medidas para atender la violencia vicaria, que ocurre cuando los hijos e hijas son utilizados como instrumentos para dañar o ejercer presión contra las mujeres.
Para estos casos, se propone establecer medidas de protección en un plazo de 24 horas, que incluyan la suspensión inmediata de las convivencias y la restitución de niñas y niños con sus madres, cuando así corresponda conforme a la valoración del caso.
También se busca prohibir la mediación y conciliación entre las mujeres y sus agresores, evitar que las víctimas sean escuchadas en presencia de quien ejerce la violencia y permitir que las pruebas recabadas en procedimientos penales, familiares y administrativos sean valoradas de manera conjunta.
Zaldívar explicó que actualmente pueden existir resoluciones contradictorias entre los procedimientos penales y familiares. Por ejemplo, mientras un juez penal determina que existen indicios de violencia y ordena separar a una persona de sus hijos, un juez familiar puede desconocer esas pruebas y establecer convivencias.
La reforma busca evitar que las decisiones judiciales en materia familiar contradigan las medidas de protección dictadas en otros procedimientos.
Niñas y niños tendrán derecho a ser escuchados
Un cuarto eje de la propuesta busca fortalecer la participación de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos judiciales que afecten sus derechos.
La iniciativa plantea que los jueces tengan la obligación de escuchar sus opiniones de acuerdo con su edad y grado de madurez, mediante herramientas especializadas que permitan identificar sus necesidades y posibles situaciones de violencia.
Esto incluye técnicas psicológicas y mecanismos de comunicación adaptados a cada etapa de desarrollo, como dibujos, juegos o dinámicas terapéuticas cuando se trate de niñas y niños pequeños.
También se propone que las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes asuman su representación de oficio y que, cuando exista un conflicto de interés con sus familiares, se designe un representante especial para defender sus derechos.
La propuesta establece, además, que cualquier situación que afecte sus derechos sea notificada en un plazo de cinco días.
En este mismo apartado se contempla establecer la nulidad absoluta y de pleno derecho del matrimonio infantil, mediante un procedimiento expedito que permita resolver estos casos sin afectar los derechos patrimoniales, alimentarios y sucesorios que pudieran haberse generado.
Reforma busca entrar en vigor de inmediato
Uno de los planteamientos centrales de la iniciativa es que sus disposiciones no tengan que esperar al calendario de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
El Código contempla una aplicación gradual en el país, con un plazo máximo de implementación nacional al 1 de julio de 2031. Sin embargo, la propuesta plantea que las modificaciones en materia de justicia familiar entren en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez aprobadas por el Congreso de la Unión.
La iniciativa será enviada este jueves al Senado de la República para iniciar su proceso legislativo.
Newsletter
Tu registro ha sido exitoso