La propuesta fue presentada por Arturo Zaldívar, quien coordinó su elaboración y explicó que contempla cambios en cinco ámbitos: los obstáculos burocráticos para adoptar a niñas y niños que viven en centros de asistencia, los procesos de divorcio prolongados, la evasión del pago de pensiones alimenticias, la violencia vicaria y la falta de mecanismos para garantizar que los menores sean escuchados durante los juicios.

Durante la conferencia mañanera, Zaldívar señaló que la justicia familiar es la materia más utilizada en los tribunales de las entidades federativas. En 2024, se registraron cerca de un millón de asuntos familiares, equivalentes a cuatro de cada 10 casos que llegaron a los tribunales locales.



El coordinador de la iniciativa sostuvo que se trata de una materia especialmente sensible porque involucra los derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y familias, por lo que consideró necesario reducir los tiempos de resolución y eliminar obstáculos procesales.

La propuesta contempla que las modificaciones en materia de justicia familiar entren en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin esperar el calendario gradual previsto para la implementación del Código Nacional.

Adopciones en 25 días: la propuesta para menores en albergues

Uno de los principales cambios que presenta la iniciativa está relacionado con los procedimientos de adopción. De acuerdo con las cifras presentadas por Zaldívar, actualmente hay entre 25,000 y 35,000 niñas, niños y adolescentes que viven en centros de asistencia en el país. De ellos, siete de cada 10 estarían en condiciones de ser adoptados, pero enfrentan obstáculos legales y administrativos que retrasan su incorporación a una familia.

Para atender esta situación, la iniciativa plantea crear un juicio especial por abandono, con una audiencia en un plazo de 25 días, además de establecer la participación de las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes desde el inicio del procedimiento.