En sus redes sociales, el director de la DEA, Terry Cole, informó de la apertura de canales directos para que ciudadanos denuncien ​​a miembros y asociados de organizaciones terroristas extranjeras designadas (FTO), funcionarios gubernamentales corruptos que brindan apoyo material a los cárteles y a redes criminales e individuos que lavan dinero para financiar el narcoterrorismo.

The @DEAHQ has established dedicated tip lines to receive information regarding:



Members and associates of designated Foreign Terrorist Organizations (FTOs).

Corrupt government officials providing material support to designated FTOs.

Criminal networks and individuals laundering… — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 26, 2026



Al respecto, la presidenta consideró que es una injerencia que el funcionario estadounidense se involucre en asuntos que pueden estar ocurriendo en México.

"Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos. ¿Cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia", dijo este jueves en su conferencia de prensa.

Exhibe a la DEA por pastillas de fentanilo

La presidenta afirmó que la agencia antidrogas "tiene mucho qué hacer" en su país, más allá de estar enfocado en lo que ocurre en México. Planteó que una investigación periodística reveló que la DEA permitió la circulación de miles de pastillas de fentanilo en esa nación.

En Palacio Nacional leyó un fragmento en el que se señala que la agencia estadounidense permitió que al menos 1.4 millones de dosis circularan en calles de esa nación.

"La decisión del DEA de no actuar encajaba en un patrón recurrente, ya que los agentes permitieron que cantidades asombrosas de fentanilo llegaran a las calles", leyó.

Para la presidenta, ese capítulo representa un "Rápido y Furioso" del fentanilo, en referencia al operativo que en México puso en circulación miles de armas de fugo que terminaron acrecentando el poder de fuego del crimen organizado.