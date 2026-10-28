Ariadna Montiel niega reunión con "El Guano", hermano de “El Chapo” Guzmán, y exige una disculpa pública

El Gabinete subrayó así que las instituciones de seguridad realizan sus labores de inteligencia e investigación mediante procedimientos institucionales y elementos verificables, con apego al marco legal, manteniendo una política de cero impunidad sin y combate a la delincuencia organizada, sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales.
¿Qué respondió Héctor de Mauleón a la exigencia de disculpa de Ariadna Montiel?
Este miércoles, en una nueva columna, De Mauleón rechazó ofrecer una disculpa a Montiel por los señalamientos. El periodista insistió que el reporte al que hizo referencia provenía de instancias de seguridad.
El columnista también señaló que desconoce si el encuentro ocurrió o si hubo algún acuerdo, pero mantuvo su postura respecto de la procedencia del reporte que citó.
En respuesta y en un nuevo intercambio de mensajes con De Mauleón, Ariadna Montieal insistió en que no hay pruebas de dicha reunión y acusó al periodista de querer colocarse por encima de las instituciones como la Defensa Nacional, la Marina, Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaria de Seguridad.
"La libertad de expresión no es patente de corso para difundir acusaciones sin sustento. El periodismo exige rigor y evidencia. Pero lo suyo es la mentira permanente", apuntó.
Pese a la disculpa pública, la controversia aumentó este miércoles luego de que en redes sociales circularon fotos atribuidas a El Universal sobre el supuesto encuentro.
Sin embargo, el periódico negó ya haber publicado esas imágenes y aseguró desconocer su origen y advirtió que algunas utilizan indebidamente su identidad gráfica. También informó que se encontraba en proceso de reportar el contenido ante las plataformas X y Meta.
El diario precisó que en las fotografías no se distingue correctamente a los personajes, por lo que no es posible corroborar que Ariadna Montiel aparezca en ellas.
En respuesta a la aclaración, la escritora y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, publicó en X un mensaje en el que escribió: "Pero no hace falta aclararlo pues ya su contenido en general es «fake»…".
Las acusaciones de Maru Campos contra Ariadna Montiel y la respuesta de Sheinbaum
La publicación de De Mauleón no fue la única acusación contra la dirigente de Morena. La semana pasada, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, también afirmó que Montiel tiene vínculos con el narcotráfico. El señalamiento lo hizo durante un encuentro privado con la presidenta Claudia Sheinbaum.
"Ella me dijo que pensaba que Ariadna tenía nexos con el narcotráfico. Y le dije, si tienes pruebas, preséntalas. Hasta ahora no ha presentado ninguna prueba”, contó directamente la presidenta Sheinbaum.