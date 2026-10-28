Ariadna Montiel niega reunión con "El Guano", hermano de “El Chapo” Guzmán, y exige una disculpa pública

''Pido y le exijo al periódico El Universal y al columnista Héctor de Mauleón que ofrezca las disculpas necesarias ya que no existe tal informe porque nunca existió tal hecho", dijo la morenista este martes en conferencia de prensa.

La morenista anunció a su vez que enviaría por escrito una petición de disculpa pública al periódico, a la par de que dijo, se trató de una estrategia encabezada por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campo s, "para tratar de distraer".

¿Por qué Ariadna Montiel exigió una disculpa a El Universal y Héctor de Mauleón?

La exigencia de Montiel surgió después de que este lunes Héctor de Mauleón publicó la columna titulada " La reunión de Ariadna Montiel con El Guano", en la que el periodista refirió un supuesto encuentro entre la dirigente de Morena y Aureliano Guzmán Loera a principios de 2024, en Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

De acuerdo con los señalamientos, la reunión tuvo como objetivo negociar el respaldo de un grupo criminal a candidaturas de Morena durante las elecciones de 2024, a cambio de permitirle mantener el control territorial en una zona entre Sinaloa y Chihuahua.

Según el reporte citado por el periodista, el acuerdo fue que “El Guano” y su gente, entre otros, el grupo de Los Salgueiro, apoyarían en esos comicios a los candidatos de Morena.

En respuesta, Montiel rechazó las acusaciones y solicitó una disculpa pública al diario y al columnista. En tanto que también anunció que presentaría por escrito su petición.

.@hdemauleon, reitero: sus acusaciones son falsas. Los “hechos” que me atribuye nunca ocurrieron. Defender la soberanía de nuestra nación lleva a la derecha a presentarse como lo que es: hipócrita y mentirosa.



Invocar una calumnia no convierte una falsedad en un hecho.



De los… https://t.co/coFdIV3IEm — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 26, 2026

El Gabinete de Seguridad se pronuncia sobre supuesta reunión de Montiel y “El Guano”

En medio de la polémica, el Gabinete de Seguridad también precisó que no existía información oficial que confirmara la existencia o autenticidad del reporte de inteligencia federal mencionado por De Mauleón, ni elementos oficiales que acreditaran los supuestos acuerdos con integrantes de la delincuencia organizada referidos en la publicación.

“Es falso que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad hayan confirmado la información difundida en dicha columna”, señaló el gobierno federal.