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México

Ariadna Montiel niega reunión con "El Guano", hermano de “El Chapo” Guzmán, y exige una disculpa pública

De acuerdo con una reciente columna publicada por el periodista Héctor de Mauleón, un informe apunta a que en 2024, la dirigente morenista sostuvo una reunión con el hermano de “El Chapo” Guzmán.
mié 28 octubre 2026 06:15 PM
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ariadna montiel hablando en conferencia de prensa de Morena.
Ariadna Montiel pide disculpa a Héctor de Mauleón tras columna sobre “El Guano”. (Foto: Facebook/ Morena Sí)

Una supuesta reunión de Ariadna Montiel Reyes , dirigente nacional de Morena, con Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán , derivó en la exigencia de una disculpa pública, cruce de señalamientos y reclamos a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

La líder del partido oficialista exigió una disculpa pública por parte del periodista Héctor de Mauleón y el diario El Universal, luego de la publicación de una columna en la que se reveló el presunto encuentro de Montiel Reyes con el líder criminal.

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''Pido y le exijo al periódico El Universal y al columnista Héctor de Mauleón que ofrezca las disculpas necesarias ya que no existe tal informe porque nunca existió tal hecho", dijo la morenista este martes en conferencia de prensa.

La morenista anunció a su vez que enviaría por escrito una petición de disculpa pública al periódico, a la par de que dijo, se trató de una estrategia encabezada por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campo s, "para tratar de distraer".

¿Por qué Ariadna Montiel exigió una disculpa a El Universal y Héctor de Mauleón?

La exigencia de Montiel surgió después de que este lunes Héctor de Mauleón publicó la columna titulada " La reunión de Ariadna Montiel con El Guano", en la que el periodista refirió un supuesto encuentro entre la dirigente de Morena y Aureliano Guzmán Loera a principios de 2024, en Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

De acuerdo con los señalamientos, la reunión tuvo como objetivo negociar el respaldo de un grupo criminal a candidaturas de Morena durante las elecciones de 2024, a cambio de permitirle mantener el control territorial en una zona entre Sinaloa y Chihuahua.

Según el reporte citado por el periodista, el acuerdo fue que “El Guano” y su gente, entre otros, el grupo de Los Salgueiro, apoyarían en esos comicios a los candidatos de Morena.

En respuesta, Montiel rechazó las acusaciones y solicitó una disculpa pública al diario y al columnista. En tanto que también anunció que presentaría por escrito su petición.

El Gabinete de Seguridad se pronuncia sobre supuesta reunión de Montiel y “El Guano”

En medio de la polémica, el Gabinete de Seguridad también precisó que no existía información oficial que confirmara la existencia o autenticidad del reporte de inteligencia federal mencionado por De Mauleón, ni elementos oficiales que acreditaran los supuestos acuerdos con integrantes de la delincuencia organizada referidos en la publicación.

“Es falso que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad hayan confirmado la información difundida en dicha columna”, señaló el gobierno federal.

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El Gabinete subrayó así que las instituciones de seguridad realizan sus labores de inteligencia e investigación mediante procedimientos institucionales y elementos verificables, con apego al marco legal, manteniendo una política de cero impunidad sin y combate a la delincuencia organizada, sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales.

¿Qué respondió Héctor de Mauleón a la exigencia de disculpa de Ariadna Montiel?

Este miércoles, en una nueva columna, De Mauleón rechazó ofrecer una disculpa a Montiel por los señalamientos. El periodista insistió que el reporte al que hizo referencia provenía de instancias de seguridad.

El columnista también señaló que desconoce si el encuentro ocurrió o si hubo algún acuerdo, pero mantuvo su postura respecto de la procedencia del reporte que citó.

En respuesta y en un nuevo intercambio de mensajes con De Mauleón, Ariadna Montieal insistió en que no hay pruebas de dicha reunión y acusó al periodista de querer colocarse por encima de las instituciones como la Defensa Nacional, la Marina, Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaria de Seguridad.

"La libertad de expresión no es patente de corso para difundir acusaciones sin sustento. El periodismo exige rigor y evidencia. Pero lo suyo es la mentira permanente", apuntó.

Pese a la disculpa pública, la controversia aumentó este miércoles luego de que en redes sociales circularon fotos atribuidas a El Universal sobre el supuesto encuentro.

Sin embargo, el periódico negó ya haber publicado esas imágenes y aseguró desconocer su origen y advirtió que algunas utilizan indebidamente su identidad gráfica. También informó que se encontraba en proceso de reportar el contenido ante las plataformas X y Meta.

El diario precisó que en las fotografías no se distingue correctamente a los personajes, por lo que no es posible corroborar que Ariadna Montiel aparezca en ellas.

En respuesta a la aclaración, la escritora y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, publicó en X un mensaje en el que escribió: "Pero no hace falta aclararlo pues ya su contenido en general es «fake»…".

Las acusaciones de Maru Campos contra Ariadna Montiel y la respuesta de Sheinbaum

La publicación de De Mauleón no fue la única acusación contra la dirigente de Morena. La semana pasada, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, también afirmó que Montiel tiene vínculos con el narcotráfico. El señalamiento lo hizo durante un encuentro privado con la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Ella me dijo que pensaba que Ariadna tenía nexos con el narcotráfico. Y le dije, si tienes pruebas, preséntalas. Hasta ahora no ha presentado ninguna prueba”, contó directamente la presidenta Sheinbaum.

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Chihuahua Claudia Sheinbaum Corrupción

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