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Acueductos y plantas potabilizadoras: Sheinbaum y Lemus invertirán 25,000 mdp para atender crisis de agua en Jalisco

Para atender la escasez de agua en la Zona Metropolitana de Jalisco se construirá un nuevo acueducto e invertirá en una planta potabilizadora.
mié 28 octubre 2026 11:41 AM
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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los recursos para las obras en Jalisco no estarán etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunciaron una inversión conjunta de alrededor de 25,000 millones de pesos para desarrollar obras hidráulicas que permitan atender la escasez de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

"Son 14,500 millones de pesos que aporta el gobierno federal y 10,000 millones que aporta el gobierno del estado, casi 11,000 millones. Es un proyecto que se trabajó por parte de los técnicos de Conagua de manera muy minuciosa para poder tener la mejor solución", afirmó este miércoles la presidenta.

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El anuncio se produce luego de dos movilizaciones masivas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en las que ciudadanos denunciaron problemas de abastecimiento y señalaron que el agua que llega a sus viviendas presenta suciedad y mal olor.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que los recursos no estarán etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2027.

Sin embargo, indicó que se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proponer a los diputados federales la inclusión de un texto que establezca que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) determinará los recursos destinados a los proyectos para resolver la problemática hídrica de Jalisco.

¿En qué consisten los proyectos para solucionar el problema de agua de Jalisco?

El plan contempla la construcción de dos nuevos acueductos, la modernización de plantas potabilizadoras y el saneamiento de las fuentes de abastecimiento de agua de la entidad.

A partir de 2027 comenzará la construcción de dos acueductos. El primero será el Chapala-Guadalajara, con una longitud de 42 kilómetros y una inversión de 9,300 millones de pesos.

El segundo proyecto corresponde al acueducto Calderón-San Gaspar, que tendrá una extensión de 31 kilómetros y requerirá una inversión de 5,200 millones de pesos.

En conjunto, estas obras permitirán incrementar el suministro de agua en 1,200 litros por segundo y evitarán que Jalisco tenga que contratar deuda por 56,000 millones de pesos.

La construcción de ambos acueductos estará a cargo del gobierno federal, mientras que la operación y el mantenimiento de la infraestructura continuarán bajo la responsabilidad del organismo estatal de agua.

Se prevé que las dos obras queden concluidas en 2028.

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Jalisco invertirá más de 10,000 millones de pesos en infraestructura hidráulica

Durante su visita a la Ciudad de México, el gobernador Pablo Lemus anunció que su administración destinará más de 10,000 millones de pesos a obras para mejorar el abastecimiento de agua en Jalisco.

Uno de los principales proyectos será la modernización de la planta potabilizadora número uno, ubicada en Miravalle, cuya infraestructura tiene siete décadas de antigüedad.

"Nosotros renovaremos completamente la planta potabilizadora número uno en Miravalle, que abastece aproximadamente al 42% de la ciudadanía del Área Metropolitana y que tiene ya una antigüedad de 70 años", comentó.

La inversión prevista para esta obra asciende a alrededor de 7,500 millones de pesos. Los trabajos se dividirán en tres etapas y se espera que la primera concluya en un plazo de seis meses.

"Es importante terminar la primera etapa en seis meses porque actualmente en una tercera parte de la ciudad se están experimentando cortes en el servicio y lo que necesitamos es recuperar los caudales lo antes posible para poder eliminar por completo la racionalización del agua en sus colonias", indicó.

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Además de la modernización de la planta, el gobierno estatal invertirá en la reparación y construcción de una nueva red de colectores para evitar que el agua proveniente de Chapala se contamine. También lleva a cabo el cierre de descargas irregulares detectadas en la zona.

Gobierno de Jalisco toma el control de la planta potabilizadora número cuatro

Lemus también informó que su administración tomó el control de la planta potabilizadora número cuatro, en Toluquilla, que fue privatizada en 2012.

"El gobierno de Jalisco, ayer por la noche, ha tomado el control de esta planta potabilizadora número cuatro para que quede directamente bajo el gobierno del estado de Jalisco, bajo su manejo", dijo.

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El gobernador explicó que la planta debía aportar 1,000 litros de agua por segundo; sin embargo, únicamente suministraba una décima parte de ese volumen.

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Claudia Sheinbaum Jalisco agua

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