El anuncio se produce luego de dos movilizaciones masivas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en las que ciudadanos denunciaron problemas de abastecimiento y señalaron que el agua que llega a sus viviendas presenta suciedad y mal olor.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que los recursos no estarán etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2027.

Sin embargo, indicó que se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proponer a los diputados federales la inclusión de un texto que establezca que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) determinará los recursos destinados a los proyectos para resolver la problemática hídrica de Jalisco.

¿En qué consisten los proyectos para solucionar el problema de agua de Jalisco?

El plan contempla la construcción de dos nuevos acueductos, la modernización de plantas potabilizadoras y el saneamiento de las fuentes de abastecimiento de agua de la entidad.

A partir de 2027 comenzará la construcción de dos acueductos. El primero será el Chapala-Guadalajara, con una longitud de 42 kilómetros y una inversión de 9,300 millones de pesos.

El segundo proyecto corresponde al acueducto Calderón-San Gaspar, que tendrá una extensión de 31 kilómetros y requerirá una inversión de 5,200 millones de pesos.

En conjunto, estas obras permitirán incrementar el suministro de agua en 1,200 litros por segundo y evitarán que Jalisco tenga que contratar deuda por 56,000 millones de pesos.

La construcción de ambos acueductos estará a cargo del gobierno federal, mientras que la operación y el mantenimiento de la infraestructura continuarán bajo la responsabilidad del organismo estatal de agua.

Se prevé que las dos obras queden concluidas en 2028.