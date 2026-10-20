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México

PRI arroja agua sucia a oficinas de MC en Diputados por crisis en Jalisco

Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), acusó al PRI de utilizar la crisis del agua en Jalisco para montar un espectáculo político.
mar 20 octubre 2026 04:59 PM
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En la imagen, divida en dos, se ve a Carlos Mancilla y a Jorge Álvarez Máynez.
Jorge Álvarez Máynez lamentó las acciones de Carlos Mancilla en Diputados. (Fotos: Cuartoscuro )

Diputados del PRI, dirigidos por Carlos Mancilla, llevaron la protesta por los problemas de calidad del agua en Jalisco a la Cámara de Diputados, donde arrojaron agua sucia contra el emblema de Movimiento Ciudadano (MC) , en las oficinas de su grupo parlamentario.

Durante la tarde de este martes, Mancilla acudió con otros legisladores priistas al edificio F del recinto legislativo y buscó confrontar a Jorge Álvarez Máynez, dirigente de MC.

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¿Qué dijo Álvarez Máynez sobre la protesta del PRI?

Máynez cuestionó la utilidad de la protesta y acusó al PRI de convertir la crisis del agua en un espectáculo.

“Nuestro trabajo es encontrar soluciones a los problemas, no montar espectáculos violentos e infames como lo que hace el PRI”, respondió.

También preguntó en qué ayudaba la movilización a resolver la falta de agua limpia y calificó como una burla la agresión a las oficinas de su partido, al considerar que era una falta de respeto para los habitantes afectados y para una causa legítima.


La protesta ocurre en medio de la inconformidad ciudadana por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, una problemática que ha generado presión sobre el gobierno de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

Las movilizaciones también han incorporado exigencias de justicia por las detenciones y agresiones denunciadas durante la primera marcha, así como consignas para pedir la revocación de mandato del mandatario estatal.

El episodio se suma a otros enfrentamientos protagonizados por Mancilla con integrantes de Morena. Entre ellos está la confrontación física con Gerardo Fernández Noroña, político de Morena y entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado, así como un roce con Arturo Ávila, diputado federal de Morena y vocero de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados.

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agua Jalisco Movimiento Ciudadano

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