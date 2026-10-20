PRI arroja agua sucia a oficinas de MC en Diputados por crisis en Jalisco

¿Qué dijo Álvarez Máynez sobre la protesta del PRI?

Máynez cuestionó la utilidad de la protesta y acusó al PRI de convertir la crisis del agua en un espectáculo.

“Nuestro trabajo es encontrar soluciones a los problemas, no montar espectáculos violentos e infames como lo que hace el PRI”, respondió.

También preguntó en qué ayudaba la movilización a resolver la falta de agua limpia y calificó como una burla la agresión a las oficinas de su partido, al considerar que era una falta de respeto para los habitantes afectados y para una causa legítima.

¿En qué ayuda este espectáculo de los porros del PRI para resolver la crisis del agua? Venir a agredir a nuestras oficinas y a provocar con este montaje infame es una burla frente al problema real de la gente. Es una falta de respeto a las personas y a una causa legítima. https://t.co/Mljt7ryaEC — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 20, 2026



La protesta ocurre en medio de la inconformidad ciudadana por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, una problemática que ha generado presión sobre el gobierno de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

Las movilizaciones también han incorporado exigencias de justicia por las detenciones y agresiones denunciadas durante la primera marcha, así como consignas para pedir la revocación de mandato del mandatario estatal.

El episodio se suma a otros enfrentamientos protagonizados por Mancilla con integrantes de Morena. Entre ellos está la confrontación física con Gerardo Fernández Noroña, político de Morena y entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado, así como un roce con Arturo Ávila, diputado federal de Morena y vocero de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados.