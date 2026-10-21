Pese a ser más popular que AMLO, Sheinbaum enfrenta descontento social por desabasto de medicinas y bajos salarios

Las movilizaciones contra la presidenta Claudia Sheinbaum se dan a pesar de que es la mandataria federal más popular que ha tenido México. La primera mujer en gobernar México tiene 70% de aprobación ciudadana, de acuerdo con una encuesta de El Financiero . Su antecesor , Andrés Manuel López Obrador, llegó a su segundo año con un promedio de respaldo de 66%, y Enrique Peña Nieto con 39%.

Sin embargo, su popularidad no la ha exentado de movilizaciones sociales, algunas de ellas por el clima de violencia en el país, por el desabasto de medicamentos e insumos médicos o para derogar reformas como la educativa y para mejorar condiciones salariales; también, para pedir precios justos para las cosechas y para garantizar carreteras seguras.

Especialistas consultados explican que el descontento social no es generalizado, aunque admiten que no es un asunto menor, sobre todo en la antesala de las elecciones intermedias de 2027, en las que más allá de las 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados, estará en juego el futuro de su proyecto político.

“Vemos estos signos de descontento social, ha sido un año complejo para la presidenta, y sin duda la presidenta estará experimentando los costos, que los podríamos ver en 2027 en las elecciones, intermedias”, plantea Alfonso Rivera Illingworth, profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM).





La popularidad no basta

La presidenta Claudia Sheinbaum niega que en México haya descontento social, aunque reconoce que hay sectores que tienen demandas específicas, a los que, afirma, se les atiende.

"En México no hay problemas, bueno, sí hay muchos problemas, pero los atendemos, pero no hay un asunto que tenga que ver con un descontento social, no existe eso. Hay ciertos grupos que no están de acuerdo con medidas y se les atiende”, planteó en junio pasado.

El arranque de su gobierno generó como en otros sexenios esperanzas de progreso y de atender problemas pendientes, sin embargo, al concluir su primer año, el descontento social comenzó a brotar.