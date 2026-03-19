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México

Hay diálogo, insiste Sheinbaum tras amago de la CNTE de protestar durante el Mundial

Claudia Sheinbaum considera que la CNTE no necesita bloquear calles, pues sus demandas se atienden y hay diálogo.
jue 19 marzo 2026 11:44 AM
Sheinbaum insiste en que hay diálogo con la CNTE, tras amago de maestros de protestar durante el Mundial
Maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizan un mitin en el Zócalo capitalino, como parte del paro nacional de 72 horas. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no tiene razones para bloquear calles, ya que existe un diálogo continuo con el gobierno, además demandas también son atendidas a nivel estatal.

Esto surge después de que el magisterio, que protesta en la Ciudad de México y otras entidades, amenazara con protestar durante el Mundial, que arrancará en junio próximo.

En este sentido, Sheinbaum destacó que, a diferencia del "periodo neoliberal", los maestros ahora reciben atención directa y sus necesidades se cubren mediante programas sociales.

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La principal exigencia de la CNTE es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para regresar a un sistema solidario de pensiones y eliminar las cuentas individuales (Afores), pues argumentan que las pensiones que reciben son muy bajas.

Este miércoles, los maestros iniciaron un paro de 72 horas y montaron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, en exigencia de que se cumpla su pliego petitorio.

En su conferencia de prensa matutina, la presidenta recordó que, el año pasado, los maestros decidieron no asistir a la mesa de diálogo a la que fueron convocados. Sin embargo, aseguró que la Secretaría de Gobernación, a través de su titular Rosa Icela Rodríguez, mantiene mesas de trabajo y contacto directo con los docentes, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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“En el pasado ni siquiera eso tenían, en el periodo neoliberal. Entonces, tienen mesas y tienen mesas en sus estados y tienen mesas aquí”, destacó.

No obstante, reconoció que no hay recursos suficientes para satisfacer todas las demandas, especialmente la abrogación de la ley que implicaría un aumento en las pensiones, aunque resaltó que el gobierno busca apoyar a los maestros dentro de lo posible.

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Señaló que el presupuesto actual es limitado, pero se incrementó el salario de los maestros en un 10% en el último año y se impulsa el acceso a programas de Bienestar, como el fondo de pensiones.

“Hay temas pues que el presupuesto público no da para poderlo cumplir y buscamos la mejor manera de apoyar porque creemos en los maestros de México. Pero pues hay un presupuesto que incluye pues programas de bienestar, salarios a maestras y maestros que han crecido de manera muy importante desde 2018 a la fecha. El año pasado recuerden que fue 10% de aumento salarial”, comentó.

Sheinbaum también destacó que, durante su mandato, se crearon un millón de plazas para maestros, algo que, dijo, fue negado en la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

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La presidenta afirmó que el gobierno continuará con el apoyo a los maestros en lo que sea posible y que el diálogo sigue abierto. Aseguró que no hay necesidad de cerrar calles, ya que existen canales de comunicación fluidos.

También hizo un llamado a que se respete el derecho a la manifestación, pero pidió que esta se realice de manera pacífica.

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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación United 2026 SEP

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