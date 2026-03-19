Sheinbaum insiste en que hay diálogo con la CNTE, tras amago de maestros de protestar durante el Mundial

La principal exigencia de la CNTE es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para regresar a un sistema solidario de pensiones y eliminar las cuentas individuales (Afores), pues argumentan que las pensiones que reciben son muy bajas.

Este miércoles, los maestros iniciaron un paro de 72 horas y montaron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, en exigencia de que se cumpla su pliego petitorio.

En su conferencia de prensa matutina, la presidenta recordó que, el año pasado, los maestros decidieron no asistir a la mesa de diálogo a la que fueron convocados. Sin embargo, aseguró que la Secretaría de Gobernación, a través de su titular Rosa Icela Rodríguez, mantiene mesas de trabajo y contacto directo con los docentes, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“En el pasado ni siquiera eso tenían, en el periodo neoliberal. Entonces, tienen mesas y tienen mesas en sus estados y tienen mesas aquí”, destacó.

No obstante, reconoció que no hay recursos suficientes para satisfacer todas las demandas, especialmente la abrogación de la ley que implicaría un aumento en las pensiones, aunque resaltó que el gobierno busca apoyar a los maestros dentro de lo posible.