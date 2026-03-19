Sheinbaum insiste en que hay diálogo con la CNTE, tras amago de maestros de protestar durante el Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no tiene razones para bloquear calles, ya que existe un diálogo continuo con el gobierno, además demandas también son atendidas a nivel estatal.
Esto surge después de que el magisterio, que protesta en la Ciudad de México y otras entidades, amenazara con protestar durante el Mundial, que arrancará en junio próximo.
En este sentido, Sheinbaum destacó que, a diferencia del "periodo neoliberal", los maestros ahora reciben atención directa y sus necesidades se cubren mediante programas sociales.