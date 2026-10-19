Megamarcha IMSS del 21 de octubre en CDMX: ¿a qué hora empieza y de dónde sale?

¿Cuál es la ruta y el horario para la marcha del IMSS?

En entrevistas con medios, trabajadores del instituto adelantaron que volverán a las calles. La convocatoria ocurre después de que el personal inconforme rechazó la propuesta de incremento salarial para el periodo 2026-2027.



La fecha anunciada es el miércoles 21 de octubre a las 15 horas desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Hasta el momento, no se conoce con exactitud la ruta de la marcha.

En la Ciudad de México, las manifestaciones anteriores han llegado a las oficinas centrales del IMSS y han provocado afectaciones viales en zonas como Paseo de la Reforma, Insurgentes y Circuito Interior.

¿Por qué marcharán nuevamente los trabajadores del IMSS?

Entre las principales exigencias de los trabajadores están un aumento salarial directo de 10%, mejores condiciones laborales, contratación de personal y el suministro suficiente de medicamentos, materiales y equipo para las unidades médicas.

También piden revisar las condiciones de jubilación y pensiones, además de la actuación de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezada por Rafael Olivos Hernández.

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El pliego de demandas también se amplió a temas relacionados con el financiamiento del sector salud. Durante las protestas, los inconformes plantearon que el presupuesto destinado a salud represente al menos 7% del producto interno bruto (PIB), además de solicitar modificaciones a la Ley del Seguro Social.