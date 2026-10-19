Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) harán una nueva movilización en la Ciudad de México para el miércoles 21 de octubre, luego de las marchas y los bloqueos realizados durante los últimos días para exigir mejores salarios, abasto de medicamentos y cambios en la dirigencia sindical.
Megamarcha IMSS del 21 de octubre en CDMX: ¿a qué hora empieza y de dónde sale?
¿Cuál es la ruta y el horario para la marcha del IMSS?
En entrevistas con medios, trabajadores del instituto adelantaron que volverán a las calles. La convocatoria ocurre después de que el personal inconforme rechazó la propuesta de incremento salarial para el periodo 2026-2027.
La fecha anunciada es el miércoles 21 de octubre a las 15 horas desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Hasta el momento, no se conoce con exactitud la ruta de la marcha.
En la Ciudad de México, las manifestaciones anteriores han llegado a las oficinas centrales del IMSS y han provocado afectaciones viales en zonas como Paseo de la Reforma, Insurgentes y Circuito Interior.
¿Por qué marcharán nuevamente los trabajadores del IMSS?
Entre las principales exigencias de los trabajadores están un aumento salarial directo de 10%, mejores condiciones laborales, contratación de personal y el suministro suficiente de medicamentos, materiales y equipo para las unidades médicas.
También piden revisar las condiciones de jubilación y pensiones, además de la actuación de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezada por Rafael Olivos Hernández.
El pliego de demandas también se amplió a temas relacionados con el financiamiento del sector salud. Durante las protestas, los inconformes plantearon que el presupuesto destinado a salud represente al menos 7% del producto interno bruto (PIB), además de solicitar modificaciones a la Ley del Seguro Social.
Trabajadores rechazan el aumento salarial de 6.8%
La propuesta de incremento salarial para el periodo 2026-2027, contemplaba un aumento global de 6.8%, integrado por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones.
Sin embargo, los trabajadores consideran insuficiente el incremento y mantienen su exigencia de un aumento directo de 10% al salario.
Ante esto, el miércoles 14 de octubre se realizó una consulta sindical para decidir si se aceptaba o rechazaba la propuesta. La mayoría de los participantes votó en contra, por lo que el director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que buscaría construir una propuesta salarial mejorada y abrir una mesa de trabajo con la representación sindical.
La presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió al tema y sostuvo que se buscarían alternativas dentro de las posibilidades presupuestales.
Sheinbaum anuncia una nueva propuesta salarial para el IMSS
En medio del anuncio de la marcha, la presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes 19 de octubre que el gobierno trabaja en una nueva propuesta salarial para el personal del IMSS.
Señaló que la oferta deberá ser integral, considerar mejoras en la operación de los centros de salud y ajustarse a los recursos presupuestarios disponibles.
Además, la Secretaría de Hacienda participará en las conversaciones para revisar los márgenes de la propuesta, después del rechazo al incremento de 6.8% global.
Sheinbaum también descartó que esté en duda la permanencia de Zoé Robledo como director general del IMSS. Sobre la exigencia de destituir a Rafael Olivos, secretario general del SNTSS, la mandataria señaló que se trata de un asunto interno del sindicato y no de una decisión presidencial.
¿Qué pasará con el conflicto laboral del IMSS?
La nueva propuesta salarial será uno de los puntos centrales para determinar si las conversaciones avanzan, aunque la disidencia sindical mantiene la convocatoria a la marcha del 21 de octubre.
Los trabajadores también acordaron fortalecer la coordinación entre sus bases, impulsar la elección de delegados para un Congreso Extraordinario y formar comités de lucha en unidades médicas.