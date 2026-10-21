"El gobierno de Jalisco está invirtiendo en una planta potabilizadora de alrededor de 7,500 millones de pesos. Y de acuerdo con lo que me informa Efraín (Morales, director de Conagua), son alrededor de 12,000 millones,13,000 millones. Mañana se va a hacer todavía una revisión mayor y vamos a buscar cómo sacamos esos recursos para que no tenga que haber endeudamiento", anunció.

En su conferencia matutina, la presidenta calificó como una buena noticia que ya haya un proyecto para resolver la crisis de agua que está enfrentando Jalisco.

Explicó que este jueves sostendrá una reunión con el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con el gobierno de Jalisco para detallar el proyecto, pero aclaró, no se endeudará a la entidad.

"Que no tenga que haber ningún problema y que el gobierno federal pueda ayudarle a 2 millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara en coordinación con el gobierno de Jalisco", expuso.





Los días 11 y 18 de octubre, habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara se manifestaron en el centro para exigir agua limpia. Algunos de ellos han asegurado en las protestas que por el uso de agua sucia han presentado problemas de urticaria y dermatitis, así como ardor en los ojos.

Las movilizaciones han escalado y los ciudadanos se han pronunciado a favor de que el gobernador Pablo Lemus sea sometido a una revocación de mandato.

“¡Revocación, revocación!”, y “¡fuera Lemus, fuera Lemus!”, fueron algunos gritos y consignas en las pancartas de quienes se movilizaron el pasado domingo desde el Parque Rojo hacia el Palacio de Gobierno.

La propuesta ciudadana incluso fue respaldada por el cineasta Guillermo del Toro durante una rueda de prensa en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

“Es absolutamente insostenible, indescifrable y aterrador que una cosa tan absolutamente básica tenga que ser peleada, manifestada, combatida, en lugar de tener la lógica de la humanidad y la presencia de liderazgo de ser resuelta", planteó.