Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

¿Fin a la crisis de agua en Guadalajara? Sheinbaum anuncia inversión de hasta 13,000 mdp para planta potabilizadora

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que todos los recursos los pondrá la federación para las obras que beneficiarán a los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
mié 21 octubre 2026 12:22 PM
Añadir Expansión Política en Google
En la imagen, una joven protesta contra el agua sucia en Guadalajara
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves habrá una reunión con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para detallar las obras para resolver la crisis de agua en Guadalajara. (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

La crisis de agua en Jalisco podría estar cerca de finalizar. Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de hasta 13,000 millones de pesos para obras de agua entre ellas, una planta potabilizadora en la entidad.

Publicidad

"El gobierno de Jalisco está invirtiendo en una planta potabilizadora de alrededor de 7,500 millones de pesos. Y de acuerdo con lo que me informa Efraín (Morales, director de Conagua), son alrededor de 12,000 millones,13,000 millones. Mañana se va a hacer todavía una revisión mayor y vamos a buscar cómo sacamos esos recursos para que no tenga que haber endeudamiento", anunció.

En su conferencia matutina, la presidenta calificó como una buena noticia que ya haya un proyecto para resolver la crisis de agua que está enfrentando Jalisco.

Explicó que este jueves sostendrá una reunión con el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con el gobierno de Jalisco para detallar el proyecto, pero aclaró, no se endeudará a la entidad.

"Que no tenga que haber ningún problema y que el gobierno federal pueda ayudarle a 2 millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara en coordinación con el gobierno de Jalisco", expuso.


Te puede interesar:

En la imagen, una joven sostiene una pancarta con la frase "La única agua limpia que me queda son mis lágrimas".
Estados

Jalisco: crisis del agua y protestas ponen a Pablo Lemus ante la exigencia de revocación de mandato

Los días 11 y 18 de octubre, habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara se manifestaron en el centro para exigir agua limpia. Algunos de ellos han asegurado en las protestas que por el uso de agua sucia han presentado problemas de urticaria y dermatitis, así como ardor en los ojos.

Las movilizaciones han escalado y los ciudadanos se han pronunciado a favor de que el gobernador Pablo Lemus sea sometido a una revocación de mandato.

“¡Revocación, revocación!”, y “¡fuera Lemus, fuera Lemus!”, fueron algunos gritos y consignas en las pancartas de quienes se movilizaron el pasado domingo desde el Parque Rojo hacia el Palacio de Gobierno.

La propuesta ciudadana incluso fue respaldada por el cineasta Guillermo del Toro durante una rueda de prensa en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

“Es absolutamente insostenible, indescifrable y aterrador que una cosa tan absolutamente básica tenga que ser peleada, manifestada, combatida, en lugar de tener la lógica de la humanidad y la presencia de liderazgo de ser resuelta", planteó.

Publicidad

El problema de agua no es nuevo para Guadalajara, pero esta vez la inconformidad ciudadana se ha trasladado a las calles.

En la primera movilización, algunos de los ciudadanos fueron reprimidos con chorros de agua y gases lacrimógenos; además, fueron detenidos 39 ciudadanos.

El gobernador reconoció el abuso de autoridad en la primera manifestación y condenó la violencia de la segunda movilización.

“La segunda manifestación por Agua Limpia fue un ejercicio cívico por parte de la ciudadanía, que demostró que salir a la calle de manera pacífica es posible. Al inicio, un grupo de porros violentos trató de provocar violencia y caos, pero la organización ciudadana los señaló, los rechazó y los expulsó del contingente”, escribió en redes sociales.

Te puede interesar:

Ciudadanos protestan contra la mala calidad del agua en Guadalajara el 23 de agosto de 2026.
Estados

Guadalajara reducirá el suministro de agua durante seis meses para resolver problema de contaminación

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Jalisco

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad