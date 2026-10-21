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De decomiso histórico a combustible legal: el giro del caso de huachicol en Guanajuato

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la empresa tenía permisos para operar y dijo que la FGR dará más detalles.
mié 21 octubre 2026 10:30 AM
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En la imagen, la planta en la que fue decomisado el presunto combustible irregular.
En septiembre pasado, la FGR informó del presunto decomiso de 59 millones de litros de huachicol en Guanajuato. (Foto: FGR.)

El que se perfilaba como el mayor golpe del gobierno federal contra el huachicol fiscal terminó por desmoronarse. Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que los 59 millones de litros de combustible asegurados en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, tenían un origen legal.

“No, se hizo la investigación por parte de la fiscalía. El conocimiento que tenemos, que tendría que informarlo la Fiscalía con todo detalle, pero en realidad había algunos asuntos ilegales de transporte que estaba entrando al lugar. Y la empresa resolvió ese tema”, explicó este miércoles durante su conferencia de prensa.

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El pasado 17 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburos en Guanajuato, debido a que no se acreditó su procedencia.

El combustible decomisado estaba distribuido en 33 millones 504,067 litros de gasolina regular, 7 millones 266,813 litros de gasolina premium y 18 millones 265,989 litros de diésel.

De acuerdo con la FGR, la investigación comenzó meses atrás, con la detención de una persona el 3 de julio, cuando descargaba combustible de una pipa con capacidad para 33,000 litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz, Guanajuato.

"La persona mencionada no acreditó la trazabilidad del hidrocarburo y, derivado de dicha detención y de las diligencias practicadas, recientemente se autorizaron y ejecutaron diversas técnicas de investigación", informó la FGR.

El caso dio un giro cuando Gas Natural del Noroeste, empresa a la que se le aseguró el combustible, sostuvo que la terminal de almacenamiento opera legalmente y cuenta con la supervisión de las autoridades federales.

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“La operación de la Terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable y está regulada y supervisada por las autoridades federales, estatales y municipales. Cabe señalar que dichos permisos y autorizaciones se encuentran disponibles para consulta pública en las páginas oficiales del Gobierno de México, del estado de Guanajuato y municipio de San José Iturbide, Guanajuato”, planteó la empresa.

El caso también derivó en la destitución de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la FGR en Guanajuato.

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Aunque este aseguramiento perdió fuerza como uno de los principales golpes contra el huachicol fiscal, el gobierno de Sheinbaum mantiene un historial de decomisos de gran escala en este rubro.

En sus dos años de gestión, la administración reporta el aseguramiento de alrededor de 70 millones de litros de hidrocarburos, entre ellos, 10 millones de litros en Altamira , Tamaulipas, y 15 millones de litros de combustible en dos operativos realizados en Coahuila.

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Huachicol fiscal dejó pérdidas por más de 61,000 mdp en 2025

El huachicol fiscal generó pérdidas al erario por más de 61,000 millones de pesos en 2025. La secretaria de Energía, Luz Elena González, informó que el año pasado se detectó un desbalance de más de 8,000 millones de litros en la cadena de valor de los combustibles, equivalente a más de 61,785 millones de pesos.

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"Este desbalance que se presentó fue de 8,824 millones de litros equivalentes a 61,700 millones de pesos anuales. El mayor desbalance de todos: el 72% se acumula en el segmento de comercialización, después tenemos el segmento de expendios que concentran y acumulan el 13% de los desbalances", explicó este miércoles.

De acuerdo con la secretaria, el segmento de comercialización de combustibles concentró el mayor desbalance, con 6,352 millones de litros, equivalentes a 44,468 millones de pesos. En tanto, el segmento de expendio registró 1,199 millones de litros, que representan 8,396 millones de pesos.

En el rubro de importación se identificó un desbalance de 645 millones de litros, equivalente a 4,517 millones de pesos. Por su parte, los comercializadores y otros titulares de permisos acumularon 497 millones de litros, con afectaciones por 3,482 millones de pesos. En el segmento de distribución, la cifra ascendió a 131 millones de litros, equivalentes a 923 millones de pesos.

Esta radiografía fue posible gracias a la implementación de un esquema de trazabilidad por parte del gobierno federal para dar seguimiento a las operaciones en toda la cadena de valor de los combustibles.

La cadena está integrada por los siguientes segmentos y permisos otorgados:

Importación: 17 permisos.

Comercialización: 660 permisos.

Transporte: 2,128 permisos.

Expendio: 14,587 permisos.

Distribución: 256 permisos.

Almacenamiento: 191 permisos.

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González explicó que el sistema de trazabilidad permite detectar inconsistencias en las operaciones de las empresas e identificar posibles casos de huachicol fiscal, al revelar movimientos de combustible que no cuentan con un origen debidamente declarado.

"La identificación de estas inconsistencias es un primer paso, pero a la vez también es un resultado muy importante porque ahora sabemos claramente qué importador comercializador, distribuidor y gasolinera vente combustible sin un origen declarado en sus facturas", planteó.

La funcionaria señaló que las empresas que anteriormente hicieron un uso inadecuado de sus permisos deberán responder ante las autoridades competentes y regularizar su situación fiscal mediante el pago de los impuestos correspondientes.

"Cualquier operación que se realice de manera inadecuada es detectada de inmediato y la empresa es llamada a cuentas", sostuvo.

Más de 2,000 detenidos por huachicol fiscal

Las acciones para combatir el huachicol fiscal también han derivado en sanciones administrativas, la baja de empresas y el aseguramiento de combustible y vehículos de transporte.

Juan José Vidal Amaro, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, informó que se han cerrado 2,224 empresas que comercializaban combustibles sin permiso. Además, se impusieron 2,032 multas a gasolineras que no presentaron sus controles volumétricos.

Como parte de las medidas contra el contrabando, también se dio de baja a 180 empresas del padrón de importadores y se identificó a otras 175 como factureras.

Al presentar un balance de las acciones contra el ingreso de combustibles sin el pago de los impuestos correspondientes, el funcionario informó que se ha detenido a 2,539 personas y se han asegurado 173 millones de litros de combustible.

"En los operativos realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Real República se han detenido a 2,539 personas y se han decomisado 5,572 unidades de transporte entre pipas, autotanques, remolques, carrotanques y demás unidades de transporte", detalló.

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7,000 carpetas por huachicol fiscal se abrieron en primer año de Sheinbaum

En materia de combate al huachicol fiscal, durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum se abrieron 7,000 carpetas de investigación relacionadas con este delito.

Vidal Amaro también destacó el impacto de las medidas implementadas contra el mercado ilegal de combustibles. Según explicó, las acciones emprendidas han contribuido a incrementar las ventas de Petróleos Mexicanos (Pemex), que en 2026 registran un aumento de 160,589 millones de pesos.

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