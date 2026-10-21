El pasado 17 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburos en Guanajuato, debido a que no se acreditó su procedencia.

El combustible decomisado estaba distribuido en 33 millones 504,067 litros de gasolina regular, 7 millones 266,813 litros de gasolina premium y 18 millones 265,989 litros de diésel.

De acuerdo con la FGR, la investigación comenzó meses atrás, con la detención de una persona el 3 de julio, cuando descargaba combustible de una pipa con capacidad para 33,000 litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz, Guanajuato.

"La persona mencionada no acreditó la trazabilidad del hidrocarburo y, derivado de dicha detención y de las diligencias practicadas, recientemente se autorizaron y ejecutaron diversas técnicas de investigación", informó la FGR.

El caso dio un giro cuando Gas Natural del Noroeste, empresa a la que se le aseguró el combustible, sostuvo que la terminal de almacenamiento opera legalmente y cuenta con la supervisión de las autoridades federales.

“La operación de la Terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable y está regulada y supervisada por las autoridades federales, estatales y municipales. Cabe señalar que dichos permisos y autorizaciones se encuentran disponibles para consulta pública en las páginas oficiales del Gobierno de México, del estado de Guanajuato y municipio de San José Iturbide, Guanajuato”, planteó la empresa.

El caso también derivó en la destitución de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la FGR en Guanajuato.