Sheinbaum afirma que burocracia provoca desabasto de medicinas en hospitales de IMSS-Bienestar

"Estamos haciendo una visita que ya tengo planeada a los hospitales del IMSS Bienestar, en algunos lugares se han comprado los medicamentos y los insumos, pero están en el almacén y no llegan a los hospitales", dijo.

Sheinbaum aseguró que ha llevado a cabo las visitas personalmente y que está comprometida a escuchar a quienes viven la escasez de cerca, a fin de compartir el reporte con su equipo y atajar los obstáculos desde el Gobierno federal.

"Estoy escuchando de manera directa a los directores de esos hospitales, a los médicos, a los pacientes, para poder ayudar a todo el gabinete de salud a ver cómo resolvemos los problemas. Y fíjense que una parte son los procesos burocráticos, los tenemos que simplificar al máximo, porque lo que tenemos que atender es la salud y no la burocracia", apuntó.

Desde su mitin en Umán, insistió en que esos trámites entorpecen el abasto y atribuyó la información directamente a los directores de los hospitales.

Anuncia Sheinbaum visitas 'sorpresa' a hospitales

Más tarde, la presidenta Sheinbaum anunció que habrá más visitas a los hospitales y unidades médicas del IMSS Bienestar con el objetivo de supervisar la calidad del servicio y atender directamente quejas sobre falta de medicinas.

La presidenta destacó que estas visitas serán "sorpresa" para evitar que el centro de salud o el hospital aliste sus instalaciones para recibirla o mejore las condiciones antes de la visita.

"Caigo de sorpresa y ya no le aviso a nadie, ni al presidente municipal, ni al gobernador, ni al equipo", declaró.