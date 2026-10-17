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Sheinbaum afirma que burocracia provoca desabasto de medicinas en hospitales de IMSS-Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los trámites burocráticos han impedido que las medicinas lleguen oportunamente a los hospitales y centros de salud.
sáb 17 octubre 2026 03:49 PM
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Claudia Sheinbaum encabezó el evento masivo Vivienda para el Bienestar en el Fraccionamiento Infonavit Punta Cruz en Mérida.
La Presidenta Claudia Sheinbaum aseveró desde Mérdia que la burocracia es uno de los problemas que provoca el desabasto de medicamentos. (Foto: Saúl López/Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los trámites burocráticos han impedido que las medicinas lleguen a tiempo a los hospitales del IMSS Bienestar y resaltó que es imprescindible simplificar estos procesos para beneficio de los pacientes.

De visita en Yucatán para entregar viviendas en el Fraccionamiento Infonavit Punta Cruz, la mandataria se refirió al desabasto de medicinas , que han reportado médicos y pacientes alrededor del país, y aseveró que los directores de varios hospitales han señalado que los medicamentos no llegan porque están almacenados.

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"Estamos haciendo una visita que ya tengo planeada a los hospitales del IMSS Bienestar, en algunos lugares se han comprado los medicamentos y los insumos, pero están en el almacén y no llegan a los hospitales", dijo.

Sheinbaum aseguró que ha llevado a cabo las visitas personalmente y que está comprometida a escuchar a quienes viven la escasez de cerca, a fin de compartir el reporte con su equipo y atajar los obstáculos desde el Gobierno federal.

"Estoy escuchando de manera directa a los directores de esos hospitales, a los médicos, a los pacientes, para poder ayudar a todo el gabinete de salud a ver cómo resolvemos los problemas. Y fíjense que una parte son los procesos burocráticos, los tenemos que simplificar al máximo, porque lo que tenemos que atender es la salud y no la burocracia", apuntó.

Desde su mitin en Umán, insistió en que esos trámites entorpecen el abasto y atribuyó la información directamente a los directores de los hospitales.

Anuncia Sheinbaum visitas 'sorpresa' a hospitales

Más tarde, la presidenta Sheinbaum anunció que habrá más visitas a los hospitales y unidades médicas del IMSS Bienestar con el objetivo de supervisar la calidad del servicio y atender directamente quejas sobre falta de medicinas.

La presidenta destacó que estas visitas serán "sorpresa" para evitar que el centro de salud o el hospital aliste sus instalaciones para recibirla o mejore las condiciones antes de la visita.

"Caigo de sorpresa y ya no le aviso a nadie, ni al presidente municipal, ni al gobernador, ni al equipo", declaró.

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"A los hospitales sí avisamos porque, como quiera, tienen que darse el espacio para poder atender(nos)", apuntó.

Además, indicó que ha tenido reuniones con los directores de los hospitales de IMSS Bienestar, a quienes les ha pedido franqueza al momento de reportar las necesidades y padecimientos del sistema.

Sheinbaum detalló que la mayoría ha coincido en la necesidad de contratar más médicos especialistas y en la urgencia de un sistema más moderno de redistribución de medicamentos.

¿Deja Zoé Robledo la dirección del IMSS?

La presidenta evitó responder los cuestionamientos sobre el futuro del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, ahora que el personal médico y de enfermería salió a manifestarse por sus malas condiciones de trabajo.

A pregunta expresa sobre si habrá una remoción del funcionario, Claudia Sheinbaum aclaró que está concentrada atendiendo la petición de aumento salarial .

"Ahora hay que resolver el asunto del aumento salarial y algunas de las demandas que tienen los médicos. Estamos trabajando con eso. Lo importante ahorita es atender la situación", comentó.

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En entrevista con medios de comunicación, antes del evento masivo que se llevó a cabo en Umán, la titular del Ejecutivo reconoció que su administración tiene pendientes que resolver.

"Lo más importante es que la gente tenga sus medicamentos y se pueda operar. Hemos resuelto muchas cosas, pero todavía nos falta y hay que atenderlo", admitió.

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Claudia Sheinbaum Instituto Mexicano del Seguro Social Medicamentos

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