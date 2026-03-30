Sheinbaum: habrá "más reclamos" al gobierno de Trump por muertes de mexicanos en redadas del ICE

El pasado 25 de marzo se reportó la muerte de un mexicano más en territorio estadounidense, con el que suman 14 bajo custodia del ICE o en las redadas que se realizan durante el segundo mandato de Trump.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció desde Palacio Nacional que este lunes se realizará una conferencia de prensa en la que se informará sobre las medidas de protesta y protección a migrantes que viven en Estados Unidos.

“Son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de mexicano, de un connacional en los Estados Unidos y particularmente en este centro de detención que hay en Los Ángeles, que ha tenido varios y por eso es en Los Ángeles esta conferencia que se da”, indicó.

Las medidas para elevar la protesta

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que entre las medidas que se tomarán para elevar la protesta por la muerte de migrantes están:

-La participación del Gobierno de México, mediante la figura amicus curiae, en la demanda presentada el 26 de enero de 2026.

- Envío de cartas por parte de la Embajada de México en Estados Unidos a legisladores y legisladoras a nivel federal sobre la deficiente atención médica. También se propone una carta por parte de la presidenta del Senado , Laura Itzel Castillo, a su contraparte estadounidense.

-El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, abordará el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson.

-Acercamientos y envío de cartas con el fiscal de California, Rob Bonta.