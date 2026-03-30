Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Gobierno intensificará reclamos por muertes de mexicanos migrantes en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se tomarán "varias acciones" como protesta por los 14 mexicanos que han muerto en custodia o redadas del ICE.
lun 30 marzo 2026 10:21 AM
Sheinbaum: habrá "más reclamos" al gobierno de Trump por muertes de mexicanos en redadas del ICE
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno hará reclamos por la muerte de migrantes mexicanos en Estados Unidos. (Presidencia de México)

Por la muerte de otro mexicano en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se realizarán “más reclamos” al gobierno de Donald Trump: adelantó que se presentará una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos .

“Se van a hacer más reclamos, no solamente lo que hemos venido haciendo, sino que ahora vamos a tomar más medidas de reclamo frente a lo que ocurrió”, adelantó en su conferencia de prensa.

Publicidad

El pasado 25 de marzo se reportó la muerte de un mexicano más en territorio estadounidense, con el que suman 14 bajo custodia del ICE o en las redadas que se realizan durante el segundo mandato de Trump.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció desde Palacio Nacional que este lunes se realizará una conferencia de prensa en la que se informará sobre las medidas de protesta y protección a migrantes que viven en Estados Unidos.

“Son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de mexicano, de un connacional en los Estados Unidos y particularmente en este centro de detención que hay en Los Ángeles, que ha tenido varios y por eso es en Los Ángeles esta conferencia que se da”, indicó.

protestas_ice_eu_mexicanos_.jpg
Muere otro mexicano detenido por ICE; suman 14 fallecimientos de connacionales en redadas migratorias o bajo custodia La SRE informó sobre la muerte de otro connacional en Estados Unidos, con lo que suman 14 decesos de mexicanos bajo custodia del ICE o en redadas migratorias durante el segundo mandato de Trump.

Las medidas para elevar la protesta

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que entre las medidas que se tomarán para elevar la protesta por la muerte de migrantes están:

-La participación del Gobierno de México, mediante la figura amicus curiae, en la demanda presentada el 26 de enero de 2026.

- Envío de cartas por parte de la Embajada de México en Estados Unidos a legisladores y legisladoras a nivel federal sobre la deficiente atención médica. También se propone una carta por parte de la presidenta del Senado , Laura Itzel Castillo, a su contraparte estadounidense.

-El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, abordará el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson.

-Acercamientos y envío de cartas con el fiscal de California, Rob Bonta.

Publicidad

El fin de semana pasado, el Gobierno de México exigió una investigación al centro de Adelanto, California, por el fallecimiento del migrante de origen mexicano.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera el llamado a las autoridades responsables para que estos lamentables casos no continúen y demanda una revisión inmediata del centro de Adelanto por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia”, pidió el gobierno en un comunicado.

Desde que inició el segundo mandato de Trump, 177,192 mexicanos fueron detenidos por el ICE, de los cuales 14 fallecieron.

Conoce más:

(Obligatorio)
En la nueva era Trump, ICE ha detenido a 1,154 mexicanos en EU Las detenciones se intensificaron a partir del 6 de junio con las redadas, en las que se ha reportado la detención de 222 migrantes mexicanos.

Hasta la semana pasada, el gobierno de Sheinbaum envió 14 notas diplomáticas a Estados Unidos para rechazar las detenciones migratorias y exigir investigaciones sobre las causas de muerte.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en respuesta, el Gobierno de Estados Unidos abrió 12 investigaciones.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera migrantes

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad