México se suma a demanda contra ICE ante muerte de migrantes en centros de detención

Durante la visita a Los Ángeles, autoridades mexicanas sostendrán reuniones con las familias de las personas que han fallecido en el Centro de Adelanto, así como con organizaciones cuyo trabajo se centra en la protección de los derechos humanos de personas inmigrantes.

La SRE dijo que se enviarán cartas por parte de la embajada de México en Estados Unidos a legisladores y legisladoras a nivel federal sobre la deficiente atención médica en el Centro de Adelanto.

El subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco Álvarez, abordó el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, además de que se tendrán acercamientos con el fiscal de California, Rob Bonta, quien recientemente presentó un amicus curiae en la demanda L.T. Mesrobian y otras autoridades de California.

La SRE explicó que se presentará además una solicitud de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención de ICE.

Muertes de mexicanos a manos de agentes de ICE

Con el reciente caso, según la cancillería de México, suman 14 los mexicanos muertos bajo custodia del ICE o en redadas durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, quien lanzó una política antimigratoria desde enero de 2025.

El hecho citado ocurrió en el estado de California la noche del miércoles. El mexicano estaba detenido en el Centro de Adelanto y fue trasladado a un hospital en Victorville, donde falleció, dijo la cancillería en un comunicado difundido la noche del viernes.

La institución exhortó a Estados Unidos a que "estos lamentables casos no continúen" y demandó "una revisión inmediata del Centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia".

-Con información de AFP.