Desabasto de medicinas: inhabilitan a funcionarios de Salud que permitieron que caducaran medicamentos

Las sanciones impuestas por la Secretaría creada en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum incluyen destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años para ejercer cargos públicos, así como multas económicas por 4.6 millones de pesos.

En la Secretaría de Salud se sancionó funcionarios del Subcomité de Abasto del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” debido a que permitieron la caducidad de medicamentos. Al director del Subcomité, Jaime “N”, se le destituyó del cargo e inhabilitó por seis meses y a otros cuatro funcionarios se les inhabilitó entre tres y cinco meses.

“No cumplieron con las funciones encomendadas, ya que pese a conocer la existencia de medicamentos con fechas próximas a caducar, permitieron que se caducaran, ocasionando su desabasto y afectaciones en la atención médica”, informó la Secretaría.



En el del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” una servidora pública fue suspendida por tres días debido a que no cuidó la información confidencial que tenía bajo su resguardo, con lo que se permitió su divulgación.

“Proporcionó el expediente clínico y el nombre de un paciente a una persona que no estaba autorizada para conocer esa información”, informó la Secretaría.

En el sector salud, también se inhabilitó por un año a cuatro funcionarias del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco, debido a que no realizaron un diagnóstico oportuno de una hemorragia cerebral a un paciente, lo que evitó que pudiera ser tratado. El enfermo falleció.