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México

El IMSS acepta el triunfo del “No” en la consulta salarial y alista mesa de negociación "en el marco de lo posible"

El director general del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que en el instituto se escucha y respeta la voz de los trabajadores y qué analizarán cómo mejorar las condiciones laborales.
jue 15 octubre 2026 12:21 PM
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Sede del IMSS en CDMX y casas de campaña de trabajadores que pernoctaron en espera de los resultados de la consulta salarial 2026. 14 de octubre de 2026.
Zoé Robledo, director general del IMSS, aseguró que responderá con hechos a las necesidades de los trabajadores.
 (Foto: Estrella Josento/Cuartoscuro)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aceptó los resultados de la consulta salarial de este 14 de octubre, en la que miles de trabajadores votaron para rechazar el aumento de 2.9% al sueldo tabular.

"Se votó de manera directa y secreta, y la mayoría decidió no aprobar la propuesta de incremento salarial. En el IMSS respetamos esa decisión", declaró Zoé Robledo, director general del IMSS, en un videomensaje difundido este jueves.

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Ahora, el Instituto instalará una mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para negociar una mejor propuesta salarial, aunque, acotó Robledo, ésta se construirá "en el marco de lo posible". Porque el IMSS también opera con una situación financiera complicada .

"Vamos a analizar alternativas para construir una mejor propuesta, en el marco de lo posible, una mejora en el salario y también en las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan todos los días", explicó.

Para saber más

Un trabajador del IMSS se manifiesta en las calles de Veracruz con una gran manta que cubre casi todo su cuerpo para exigir un aumento salarial mayor, este 13 de octubre de 2026.
México

Trabajadores del IMSS denuncian presiones y boletas sin folio en la consulta salarial: "Tenemos miedo al fraude"


La consulta salarial fue una respuesta a las protestas de los trabajadores sindicalizados, quienes demandan desde la semana pasada un aumento salarial de 10% o, al menos, mayor a la inflación actual.

En el Congreso Nacional Ordinario del 11 de septiembre de 2026, el sindicato aprobó un aumento global de 6.8%. Pero, de esa proporción, solo el 2.9% se aplica directamente al sueldo tabular y 3.9% al Concepto 11, un apoyo para renta de casa habitación.

Posteriormente, los trabajadores rechazaron la propuesta al considerar que implicaba un incremento marginal en el sueldo.

Robledo subrayó que la consulta salarial fue un ejercicio democrático posible debido a la reforma de 2019 en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.

"La voz de los trabajadores se escucha y cuenta", aseveró. "Gracias a cada trabajadora y trabajador por expresar su voz. Vamos a escucharla y vamos a responder con hechos".


Aun con las movilizaciones de los trabajadores, la atención en el IMSS se mantiene con normalidad , agregó Robledo. El personal que protesta asegura que lo hace después de cumplir su turno laboral para no afectar a los pacientes.

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El líder del SNTSS, Rafel Olivos Hernández, también aceptó los resultados de la consulta y anunció que renegociará con el IMSS la propuesta salarial.

Pero, a pesar del reconocimiento a la consulta y de que ganó el "No", los trabajadores sindicalizados mantienen su exigencia de destitución de Olivos Hernández y esperan la realización de un Congreso Nacional Extraordinario para analizar la renovación de la dirigencia del SNTSS y el aumento salarial de 2026.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la consulta?

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que tras haberse rechazado el incremento salarial, se abrirá una mesa de diálogo en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

"Tiene que abrir el director del IMSS una mesa de trabajo y buscar las alternativas para poder dar una mejor propuesta. Entonces, el día de hoy y mañana, Zoé Robledo va a hacer un análisis para ver una propuesta que pueda ser de beneficio", indicó en su conferencia matutina.

Sheinbaum destacó que aunque ganó el "No", es relevante que los trabajadores pudieran participar en una consulta como ésta.

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Derechos laborales Instituto Mexicano del Seguro Social

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