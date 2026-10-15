El IMSS acepta el triunfo del “No” en la consulta salarial y alista mesa de negociación "en el marco de lo posible"

Ahora, el Instituto instalará una mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para negociar una mejor propuesta salarial, aunque, acotó Robledo, ésta se construirá "en el marco de lo posible". Porque el IMSS también opera con una situación financiera complicada .

"Vamos a analizar alternativas para construir una mejor propuesta, en el marco de lo posible, una mejora en el salario y también en las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan todos los días", explicó.



La consulta salarial fue una respuesta a las protestas de los trabajadores sindicalizados, quienes demandan desde la semana pasada un aumento salarial de 10% o, al menos, mayor a la inflación actual.

En el Congreso Nacional Ordinario del 11 de septiembre de 2026, el sindicato aprobó un aumento global de 6.8%. Pero, de esa proporción, solo el 2.9% se aplica directamente al sueldo tabular y 3.9% al Concepto 11, un apoyo para renta de casa habitación.

Posteriormente, los trabajadores rechazaron la propuesta al considerar que implicaba un incremento marginal en el sueldo.

Robledo subrayó que la consulta salarial fue un ejercicio democrático posible debido a la reforma de 2019 en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.

"La voz de los trabajadores se escucha y cuenta", aseveró. "Gracias a cada trabajadora y trabajador por expresar su voz. Vamos a escucharla y vamos a responder con hechos".

🤝 En el #IMSS respetamos la decisión de las y los trabajadores que, mediante una consulta libre y secreta, votaron sobre la propuesta de incremento salarial. Como lo informó la presidenta @claudia_shein, instalaremos una mesa de trabajo con el #SNTSS para analizar alternativas que permitan construir una mejor propuesta en el marco de lo posible y seguir mejorando las condiciones laborales de quienes nos cuidan. La atención médica continúa con normalidad en todo el país. Seguiremos escuchando y trabajando en equipo. Siempre, con rumbo al porvenir. 💚 — IMSS  (@Tu_IMSS) October 15, 2026





Aun con las movilizaciones de los trabajadores, la atención en el IMSS se mantiene con normalidad , agregó Robledo. El personal que protesta asegura que lo hace después de cumplir su turno laboral para no afectar a los pacientes.