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Sheinbaum adelanta que aumento a salario de trabajadores del IMSS será en la medida de lo posible

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el director de Seguro Social, Zoé Robledo, analiza un plan integral para atender las demandas de los trabajadores tras rechazar el aumento salarial de 2.9%
vie 16 octubre 2026 10:22 AM
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En la imagen, trabajadores del IMSS durante una manifestación.
Los trabajadores sindicalizados del IMSS piden un incremento de 10% al salario, por lo que está semana rechazaron la propuesta de 2.9%. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, ya trabaja en un plan integral para atender las demandas de los trabajadores, pero aclaró que el posible incremento al salario será en la medida de lo posible.

“Se hizo la mesa de trabajo y está evaluando el director Zoé Robledo un programa integral, no solamente de aumento, de mayor aumento salarial, siempre en la medida de lo posible", dijo en su conferencia matutina de este viernes.

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Tras el rechazo de 2.9% al salario tabular, el director del IMSS y Rafael Olivos, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), instalaron una mesa de trabajo en busca de construir una propuesta de incremento salarial y de mejora en las condiciones de trabajo para sus afiliados.

"Vamos a analizar alternativas para construir una mejor propuesta, en el marco de lo posible, una mejora en el salario y también en las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan todos los días", anunció Robledo el jueves.

Esa mesa ya está en marcha. De acuerdo con la presidenta, no solo se prevé abordar el tema salarial, también demandas como otorgar plazas.

"Además de regularización de plazas y otros temas que han estado demandando los trabajadores”, dijo Sheinbaum en su mañanera.

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¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

El pasado 11 de septiembre, en el Congreso Nacional Ordinario, el SNTSS aprobó un aumento global de 6.8%, pero, de esa proporción, solo el 2.9% se aplica directamente al sueldo tabular y 3.9% al Concepto 11, un apoyo para renta de casa habitación.

Esa propuesta fue rechazada por los trabajadores al considerar el aumento como marginal.

Los trabajadores sindicalizados demandan un aumento salarial de 10% o, al menos, mayor a la inflación actual.

Esta semana se realizó una consulta para determinar si aceptaban el 2.9% al sueldo tabular, pero se impuso el "No".

La presidenta pidió al director del IMSS instalar una mesa de diálogo en busca de atender las demandas de los trabajadores.

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El director del IMSS, Zoé Robledo, manifestó su aceptación al resultado de la consulta en la que los trabajadores rechazaron el "No" al incremento de 2.9% al salario tabular.

"Gracias a cada trabajadora y trabajador por expresar su voz. Vamos a escucharla y vamos a responder con hechos", dijo en un video publicado en redes sociales.

De acuerdo con el director del IMSS, el servicio no está suspendido en las unidades del IMSS, pues los trabajadores que se han unido a las protestas, lo hacen tras concluir su jornada laboral.

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Claudia Sheinbaum Instituto Mexicano del Seguro Social conferencia mañanera

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