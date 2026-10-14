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México

¿Cuánto gana un trabajador del IMSS? Este es el sueldo de médicos, enfermeras y hasta pianistas

La lista contempla salarios para puestos que van desde pianistas y personal de limpieza y mantenimiento hasta técnicos y médicos. El sueldo más alto es de 13,216 pesos y corresponde a especialistas.
mié 14 octubre 2026 12:45 PM
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Dos personas con bata blanca y cubrebocas y humo detrás con un cartel que dice: Médicos: salario justo.jpg
Jubilados y trabajadores activos del IMSS marcharon desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, pasando por Paseo de la Reforma, hasta llegar a las oficinas del IMSS para exigir mejores condiciones laborales. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

Desde mediados de septiembre comenzaron las marchas por parte de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con la exigencia principal de un aumento salarial de 10% y rechazar el incremento de 2.9% al salario tabular aprobado por la dirigencia sindical que se aprobó en el LXV Congreso Nacional Ordinario.

Expansión revisó el tabulador en donde se identificaron los sueldos estipulados a personal de diferentes áreas como médicos, enfermeras, técnicos, de intendencia, trabajadores sociales, chóferes y hasta el destinado a pianistas.

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¿Cuáles son los trabajadores del IMSS que ganan más?

Tras el LXV Congreso Ordinario que se llevó a cabo el 11 de septiembre de 2026, entre integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se compartió el tabulador de sueldos de los trabajadores de base.

De acuerdo con las declaraciones del secretario de Acción Política del SNTSS, Marcelo Jiménez López, la propuesta se aprobó en dicho pleno ordinario con 1,056 votos a favor y 266 en contra.

  • Médico No Familiar / Médico Familiar / Cirujano Máxilo Facial / Médico de Traslado de Pacientes (Urgencias y Terapia Intensiva). Con jornadas de ocho horas, obtienen un sueldo de 13,216 pesos mensuales.
  • Estomatólogo, con jornadas de ocho horas, obtienen un sueldo de 12,269 pesos mensuales.
  • Químico Clínico Jefe de Sección, con jornadas de ocho horas, obtienen un sueldo de 12,135 pesos mensuales.
  • Especialistas de Sector y Jefes de Oficina (Especialista de Almacén, Tesorería, Personal, Contabilidad, Estadística, Servicios Administrativos/Técnicos, Procesamiento de Datos; Jefe de Oficina A; Coordinador de Soporte Técnico en Informática, con jornadas de ocho horas, obtienen un sueldo de 11,593 pesos mensuales.
  • Profesionales Titulares (Abogado, Arquitecto, Bibliotecario, Biólogo, Contador, Contador Auditor, Economista, Ingeniero, Preparador de Mezclas, Promotor de Estomatología, Psicólogo, Químico Clínico, Sociólogo, Veterinario), con jornadas de ocho horas, obtienen un sueldo de 11,556 pesos mensuales.
  • Jefe de Grupo de Sector / Enfermera Jefe de Piso / Nutriólogo Clínico Especializado, con jornadas de ocho horas, obtienen un sueldo de 10,539 pesos mensuales.
  • Coordinador de Farmacia, con jornadas de ocho horas, obtienen un sueldo de 10,084 pesos mensuales.
  • Los médicos generales, con jornadas de ocho horas, obtienen un sueldo de 10,034 pesos mensuales.
  • Especialistas en Conservación y Equipos (Aire Acondicionado, Electrónica Médica, Rayos X, Laboratorio, Plantas de Lavado), con jornadas de ocho horas, obtienen 9,869 pesos mensuales.
  • Actuario Social Matemático, con jornadas de 6.5 horas, obtienen un sueldo de 9,859 pesos mensuales.

Al menos 12 personas entre hombres y mujeres avanzan sobre una avenida, algunas visten de blanco y verde y portan pancartas.jpg
La imagen corresponde al 13 de octubre cuando personal jubilado, trabajadores y derechohabientes del IMSS realizaron una marcha sobre el bulevar Díaz Ordaz, en Tijuana, Baja California. (Foto: Karen Castañeda/Cuartoscuro)

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¿Cuáles son los trabajadores del IMSS que ganan menos?

En varios de estos casos, las percepciones corresponden a jornadas reducidas o de tiempo parcial.

- Pianista, con jornadas de hora y media, obtiene un sueldo de 3,386 pesos mensuales.

- Auxiliar de Servicios Administrativos, con jornadas de 6.5 horas, obtienen un sueldo de 3,398 pesos mensuales.

- Orientador de Actividades Artísticas (Clásica y Moderna / Maestro de Música / Iniciación Cultural), con jornadas semanales de 20 horas, obtienen un sueldo de 3,633 pesos mensuales.

- Masajista, con jornadas de 6.5 horas, obtienen un sueldo de 4,021 pesos mensuales.

- Mensajero, con jornadas de 6.5 horas, obtienen un sueldo de 4,070 pesos mensuales.

- Auxiliar de Servicios de Intendencia / Manejador de Alimentos, con jornadas de 6.5 horas, obtienen un sueldo de 4,076 pesos mensuales.

- Auxiliar de Limpieza y Cocina en Unidad Médica, con jornadas de 6.5 horas, obtienen un sueldo de

- Auxiliar de Orientador Técnico Médico, con jornadas de 6.5 horas, con sueldos de 4,171 pesos mensuales.

- Auxiliar de Servicios Administrativos, con jornadas de ocho horas, con sueldos de 4,182 pesos mensuales.

- Machetero, con jornadas de 6.5 horas, obtienen un sueldo de 4,189 pesos mensuales.

¿Por qué hay pianistas en el IMSS?

Hay que recordar que dentro de las prestaciones que tienen los trabajadores de esta institución de salud es que cuentan con recintos para realizar actividades deportivas y culturales, por lo que dentro de la lista podemos encontrar Técnico de Bibliotecas, auxiliares de hospedaje, administración y vigilantes de centros vacaciones. Es por ello que también se contemplan a pianistas como gestores culturales.

De acuerdo con el SNTSS, el tabulador con los sueldos aprobados tendrá vigencia del 16 de octubre de 2026 al 15 de octubre de 2027 y permitirá a la base trabajadora consultar los sueldos correspondientes a las distintas categorías.

A pesar de las especialidades que se requieren en el sector Salud, algunos de los sueldos están por debajo del salario mínimo que se estableció para este 2026 en México; sin embargo, el otro porcentaje del ingreso de los trabajadores del IMSS proviene de las prestaciones; en este ejercicio, se tomó en cuenta el tabulador que compartió el SNTSS y por el que se derivaron las protestas en el país.

Leer más:

Un grupo de trabajadores sindicalizados del IMSS protesta afuera de las oficias centrales del Instituto en Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, con cárteles que exigen salario justo, el 10 de octubre de 2026.
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¿Cuántos trabajadores de base tiene el IMSS?

De acuerdo con el ejercicio fiscal 2025, el informe relativo a los servicios personales del IMSS que se publicó en el Diario Oficial de la Federación detalla que la institución pública de salud tiene un total de 550,187 trabajadoras y trabajadores activos.

De esta cifra, 427,373 trabajadores cuentan con plazas titulares de Base, (411,596 correspondientes al Régimen Ordinario y 15,777 procedentes de la consolidación del Programa IMSS-Bienestar). Este último, se transformó tras el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de julio de 2025 para incorporarse formalmente al Régimen Ordinario del IMSS.

También se incluye al grupo extendido de Base, que contempla a los sustitutos que cubren plazas vacantes (7,884) y a los médicos residentes (24,229), la cifra suma 459,486 trabajadores, lo que representa el 83.51% de la plantilla total del Instituto.

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¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Además del aumento salarial, los inconformes también piden abasto de medicamentos e insumos médicos para garantizar la atención a los pacientes; la contratación de más personal de salud y la cobertura de plazas vacantes para reducir las cargas de trabajo.

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Instituto Mexicano del Seguro Social Salarios

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