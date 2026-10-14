¿Cuáles son los trabajadores del IMSS que ganan menos?

En varios de estos casos, las percepciones corresponden a jornadas reducidas o de tiempo parcial.

- Pianista, con jornadas de hora y media, obtiene un sueldo de 3,386 pesos mensuales.

- Auxiliar de Servicios Administrativos, con jornadas de 6.5 horas, obtienen un sueldo de 3,398 pesos mensuales.

- Orientador de Actividades Artísticas (Clásica y Moderna / Maestro de Música / Iniciación Cultural), con jornadas semanales de 20 horas, obtienen un sueldo de 3,633 pesos mensuales.

- Masajista, con jornadas de 6.5 horas, obtienen un sueldo de 4,021 pesos mensuales.

- Mensajero, con jornadas de 6.5 horas, obtienen un sueldo de 4,070 pesos mensuales.

- Auxiliar de Servicios de Intendencia / Manejador de Alimentos, con jornadas de 6.5 horas, obtienen un sueldo de 4,076 pesos mensuales.

- Auxiliar de Limpieza y Cocina en Unidad Médica, con jornadas de 6.5 horas, obtienen un sueldo de

- Auxiliar de Orientador Técnico Médico, con jornadas de 6.5 horas, con sueldos de 4,171 pesos mensuales.

- Auxiliar de Servicios Administrativos, con jornadas de ocho horas, con sueldos de 4,182 pesos mensuales.

- Machetero, con jornadas de 6.5 horas, obtienen un sueldo de 4,189 pesos mensuales.

¿Por qué hay pianistas en el IMSS?

Hay que recordar que dentro de las prestaciones que tienen los trabajadores de esta institución de salud es que cuentan con recintos para realizar actividades deportivas y culturales, por lo que dentro de la lista podemos encontrar Técnico de Bibliotecas, auxiliares de hospedaje, administración y vigilantes de centros vacaciones. Es por ello que también se contemplan a pianistas como gestores culturales.

De acuerdo con el SNTSS, el tabulador con los sueldos aprobados tendrá vigencia del 16 de octubre de 2026 al 15 de octubre de 2027 y permitirá a la base trabajadora consultar los sueldos correspondientes a las distintas categorías.

A pesar de las especialidades que se requieren en el sector Salud, algunos de los sueldos están por debajo del salario mínimo que se estableció para este 2026 en México; sin embargo, el otro porcentaje del ingreso de los trabajadores del IMSS proviene de las prestaciones; en este ejercicio, se tomó en cuenta el tabulador que compartió el SNTSS y por el que se derivaron las protestas en el país.

¿Cuántos trabajadores de base tiene el IMSS?

De acuerdo con el ejercicio fiscal 2025, el informe relativo a los servicios personales del IMSS que se publicó en el Diario Oficial de la Federación detalla que la institución pública de salud tiene un total de 550,187 trabajadoras y trabajadores activos.

De esta cifra, 427,373 trabajadores cuentan con plazas titulares de Base, (411,596 correspondientes al Régimen Ordinario y 15,777 procedentes de la consolidación del Programa IMSS-Bienestar). Este último, se transformó tras el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de julio de 2025 para incorporarse formalmente al Régimen Ordinario del IMSS.

También se incluye al grupo extendido de Base, que contempla a los sustitutos que cubren plazas vacantes (7,884) y a los médicos residentes (24,229), la cifra suma 459,486 trabajadores, lo que representa el 83.51% de la plantilla total del Instituto.