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Decreto que prohíbe contenido violento y de odio en redes sociales se publicará la próxima semana

El decreto presentado por la presidenta Sheinbaum considera un enlace entre las plataformas digitales y la Secretaría de Seguridad para alertar cuando un contenido digital incita a la violencia.
vie 09 octubre 2026 11:15 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum presenta un decreto para prohibir contenido violento en redes sociales en la conferencia mananera de hoy, 9 de octubre de 2026.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el decreto para prohibir contenido violento en redes sociales en la conferencia mañanera del 9 de octubre de 2026. (Foto: Presidencia de México)

Ya está listo el decreto presidencial que prohíbe el contenido violento en redes sociales dirigido a menores de edad. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la nueva normativa se publicará la próxima semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y será obligatoria.

"El objetivo es garantizar que las plataformas digitales sean espacios seguros para las niñas, niños y adolescentes", explicó este viernes en la conferencia de prensa matutina.

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Con esta medida, el gobierno busca prevenir más casos de violencia en las escuelas, como el ocurrido en la Secundaria 13 de Torreón, Coahuila , donde dos exalumnos atacaron a docentes y estudiantes con armas blancas y explosivos.

¿Qué contenidos prohibirá el decreto de Sheinbaum?

El decreto para la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales seguros exige a las plataformas digitales prohibir el acceso, exposición o recomendación de contenido, imágenes y videos que generen o promuevan:

- Discursos de odio y extremismo violento.
-Abuso, explotación o violencia sexual.
-Suicidio, autolesiones deliberadas o trastornos alimenticios.
- Violencia en el entorno escolar.
-Acoso y ciberacoso.
-Ciberbullying.
-Conductas ilícitas.
-Material sexual explícito.

Estos contenidos quedarán prohibidos porque las autoridades identificaron que los agresores de la secundaria de Torreón estaban vinculados a grupos digitales de incels, un movimiento que comparte contenido en redes sociales que incita a la violencia, promueve discursos de odio y agresiones contra las mujeres.

Otros ataques, registrados en una escuela de Querétaro y en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM en 2025, también estaban relacionados con el contenido incel.

“No podemos permitir que las plataformas digitales sean un espacio no seguro para niñas, niños y adolescentes”, subrayó Sheinbaum.

¿Cuándo se publicará el decreto sobre redes sociales?

La presidenta dijo que este fin de semana se continuará revisando el decreto a fin de verificar que las disposiciones se ajusten a las atribuciones del Ejecutivo federal.

También mantendrán un diálogo permanente con las plataformas digitales para identificar qué necesitan para cumplir las nuevas reglas.

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Así que el gobierno prevé publicar el decreto en el DOF entre el 13 y el 14 de octubre, y entrará en vigor un día después.

Obligaciones de las plataformas digitales

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, explicó que las plataformas digitales deberán cumplir ocho obligaciones de protección a menores de edad. Entre ellas, garantizar, desde su diseño, la seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes.

También deberán identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan violencia y clasificar los contenidos por edad.

Así como incluir herramientas de supervisión para las madres y padres, y mecanismos para reportar a usuarios o contenidos violentos.

Además, deberán considerar opciones de privacidad y seguridad, activas de manera predeterminada, para que los menores cuenten desde el inicio con la configuración más protectora.

Colaboración de redes sociales con autoridades de seguridad

Las plataformas digitales deberán colaborar con las autoridades de seguridad para alertar ante la publicación de contenidos violentos que representen una amenaza real y atenten contra la vida.

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Para ello, el gobierno habilitará un punto de contacto, disponible las 24 horas de los siete días de la semana, donde las autoridades investigadoras podrán pedir información a las plataformas, las cuales deberán preservar y entregar los datos solicitados.

Sheinbaum agregó que el punto de contacto funcionará como un enlace directo entre las plataformas digitales y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a fin de que pueda intervenir a tiempo cuando se planee un ataque en escuelas desde redes sociales.

¿Habrá sanciones para las redes sociales en México?

Por ahora, el gobierno no incluyó sanciones para las plataformas que incumplan el decreto. Espera que las redes, como Facebook, Youtube, Instagram o TikTok, acaten de manera voluntaria las nuevas reglas.

Pero, si no lo hacen, las autoridades evaluarán la pertinencia de diseñar una ley específica que contemple penalizaciones, advirtió Sheinbaum.

"No tiene sanciones, como tal, el decreto y el objetivo es que las plataformas se sumen de manera voluntaria a esta protección de niñas y niños en México".

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