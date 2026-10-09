Decreto que prohíbe contenido violento y de odio en redes sociales se publicará la próxima semana

Con esta medida, el gobierno busca prevenir más casos de violencia en las escuelas, como el ocurrido en la Secundaria 13 de Torreón, Coahuila , donde dos exalumnos atacaron a docentes y estudiantes con armas blancas y explosivos.
¿Qué contenidos prohibirá el decreto de Sheinbaum?
El decreto para la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales seguros exige a las plataformas digitales prohibir el acceso, exposición o recomendación de contenido, imágenes y videos que generen o promuevan:
- Discursos de odio y extremismo violento.
-Abuso, explotación o violencia sexual.
-Suicidio, autolesiones deliberadas o trastornos alimenticios.
- Violencia en el entorno escolar.
-Acoso y ciberacoso.
-Ciberbullying.
-Conductas ilícitas.
-Material sexual explícito.
Estos contenidos quedarán prohibidos porque las autoridades identificaron que los agresores de la secundaria de Torreón estaban vinculados a grupos digitales de incels, un movimiento que comparte contenido en redes sociales que incita a la violencia, promueve discursos de odio y agresiones contra las mujeres.
Otros ataques, registrados en una escuela de Querétaro y en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM en 2025, también estaban relacionados con el contenido incel.
“No podemos permitir que las plataformas digitales sean un espacio no seguro para niñas, niños y adolescentes”, subrayó Sheinbaum.
¿Cuándo se publicará el decreto sobre redes sociales?
La presidenta dijo que este fin de semana se continuará revisando el decreto a fin de verificar que las disposiciones se ajusten a las atribuciones del Ejecutivo federal.
También mantendrán un diálogo permanente con las plataformas digitales para identificar qué necesitan para cumplir las nuevas reglas.