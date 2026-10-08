Leyes antimemes: qué multas y castigos enfrentarías por usar imágenes o logos oficiales

¿Qué dicen las leyes contra los memes?

Una de las llamadas “leyes antimemes” plantea reformar el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para sancionar a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, con fines comerciales, la identidad gráfica institucional o cualquier documento oficial de una institución pública de los tres órdenes de gobierno.

La medida aplicaría cuando el uso o imitación de esos elementos tenga como propósito inducir al error o al engaño para cometer un ilícito, particularmente respecto al origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, sin importar el medio utilizado.



La reforma contempla penas de uno a cinco años de prisión, además de multas de entre 1,000 y 10,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes al momento de cometerse el delito. Con el valor actual de la UMA, la sanción económica máxima sería de aproximadamente 1.17 millones de pesos.

La propuesta ya fue aprobada por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados, donde deberá ser discutida y votada para continuar con el proceso legislativo.

¿Qué no se puede hacer con la “ley antimemes”?

La reforma busca sancionar el uso o imitación de elementos que formen parte de la identidad gráfica de los gobiernos federal, estatales o municipales cuando se utilicen para generar engaño y con la intención de cometer un delito. En esos casos, la iniciativa contempla hasta cinco años de prisión y multas de hasta 1.17 millones de pesos.