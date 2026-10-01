“No prohíbe ningún meme”: Sheinbaum explica qué busca sancionar la nueva reforma

"No prohíbe ningún meme. Es más, es la ley de defensa de los autores, del derecho de autor, esa es la ley, y no tiene nada que ver con memes", aseguró en la conferencia de prensa matutina de este jueves.



Sheinbaum dijo que la normativa es necesaria porque actualmente se hacen videos con Inteligencia Artificial ( IA) que recrean a funcionarios públicos, incluida la propia presidenta, para pedir dinero y cometer fraude. Este delito no estaba tipificado.

"Mucha gente, lamentablemente, puede caer en una situación así y entonces tiene que haber un instrumento jurídico que permita sancionar y, en su caso, también que se les regrese el dinero a las personas que cayeron en un fraude de este tipo", ilustró.

"A esto se refiere este artículo, nada que ver con lo político, sino con un fraude que se cometa con una imagen de gobierno", subrayó.

Sin embargo, las alertas saltaron porque, originalmente, la reforma al artículo 403 bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establecía que sería sancionado con multas de hasta 1 millón de pesos y años de cárcel quien utilice, reproduzca, imite la identidad gráfica institucional del gobierno a través de cualquier medio, incluyendo electrónicos, digitales o tecnológicos.

Antes de su aprobación este miércoles en el Senado, el dictamen fue modificado para especificar que las sanciones aplicarán únicamente cuando se busque inducir al error o engaño con la intención de cometer un delito.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, afirmó este jueves que la ley no busca limitar los memes ni la crítica al gobierno.