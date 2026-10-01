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“No prohíbe ningún meme”: Sheinbaum explica qué busca sancionar la nueva reforma

La presidenta aseguró que esta reforma, aprobada por el Senado, busca prevenir el fraude a través de contenidos que roban la identidad del gobierno y combatir la piratería.
jue 01 octubre 2026 12:07 PM
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La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mananera de hoy, 1 de octubre de 2026, en Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera del 1 de octubre de 2026, en Palacio Nacional. (Foto: Presidencia de México)

Ante las críticas y dudas sobre el impacto a la libertad de expresión de la llamada " Ley Antimemes ", la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que esta iniciativa establezca censura o sanciones a cualquier persona que haga contenido en redes sociales, memes o sátiras del gobierno.

Por el contrario, aseguró, la nueva legislación busca evitar casos de fraude en Internet con imágenes que simulan la identidad gráfica del gobierno, así como prevenir el robo de obras.

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"No prohíbe ningún meme. Es más, es la ley de defensa de los autores, del derecho de autor, esa es la ley, y no tiene nada que ver con memes", aseguró en la conferencia de prensa matutina de este jueves.

Para saber más

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¿Qué dice la “Ley Antimemes”? Opositores condenan su aprobación en el Senado


Sheinbaum dijo que la normativa es necesaria porque actualmente se hacen videos con Inteligencia Artificial ( IA) que recrean a funcionarios públicos, incluida la propia presidenta, para pedir dinero y cometer fraude. Este delito no estaba tipificado.

"Mucha gente, lamentablemente, puede caer en una situación así y entonces tiene que haber un instrumento jurídico que permita sancionar y, en su caso, también que se les regrese el dinero a las personas que cayeron en un fraude de este tipo", ilustró.

"A esto se refiere este artículo, nada que ver con lo político, sino con un fraude que se cometa con una imagen de gobierno", subrayó.

Sin embargo, las alertas saltaron porque, originalmente, la reforma al artículo 403 bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establecía que sería sancionado con multas de hasta 1 millón de pesos y años de cárcel quien utilice, reproduzca, imite la identidad gráfica institucional del gobierno a través de cualquier medio, incluyendo electrónicos, digitales o tecnológicos.

Antes de su aprobación este miércoles en el Senado, el dictamen fue modificado para especificar que las sanciones aplicarán únicamente cuando se busque inducir al error o engaño con la intención de cometer un delito.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, afirmó este jueves que la ley no busca limitar los memes ni la crítica al gobierno.

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"La ley no habla de críticas, de memes, de sátira. Aquí, lo que se está regulando, por un lado, es la piratería y, en específico, en el artículo del que hacen mención, el robo de identidad del gobierno para intentar engañar a una persona para cometer un ilícito".

Para clarificar el alcance de la reforma, Alcalde puso de ejemplo que hay páginas en Internet que roban la identidad del IMSS , se hacen pasar por funcionarios del instituto para recalcular las pensiones y exigen depósitos bancarios.

También identificaron casos de contenido digital que simula ser la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Engañan a las personas al decirles que detectaron irregularidades en sus cuentas bancarias y les piden transferencias de dinero para una supuesta regulación.

La ley, que también contempla reformas al Código Penal Federal, fue avalada en el Senado por 72 votos y se remitió a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual aprobación.

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