Hasta 7 años de prisión y multas millonarias: Así son las leyes contra memes y parodias que debate el Congreso

¿Viola la libertad de expresión?
La regulación propuesta por la presidenta y que se busca dictaminar en sus términos busca proteger los derechos patrimoniales y morales de los autores, pero sin afectar la libre expresión.
En casos en los que se detecte el uso de creaciones protegidas por derechos de autor, se actuaría "sin recurrir a mecanismos de censura previa ni imponer obligaciones de supervisión o monitoreo generalizado que afecten la libertad de expresión, el libre flujo de información o la neutralidad de la red".
Sin embargo, para que los proveedores de Internet no sean considerados responsables, no deben iniciar la transmisión ni seleccionar los contenidos o destinatarios, ni interferir con medidas tecnológicas de protección.
Multas en la Ley Antimemes
El diputado del PAN reconoció que aún hay dudas sobre las multas.
"Tampoco lo puedo negar y eso es en lo que estamos trabajando. Pero dista mucho de que sea un meme que pueda ser sancionado. Eso no lo prevé, por lo menos, esta iniciativa", explicó.
Por infringir ocho fracciones de la Ley, la multa propuesta ( y que se espera ajustar) es desde 586,550 pesos hasta 4.6 millones, es decir de cinco a 40 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). Entre esas conductas están:
Comunicar, poner a disposición o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio, y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial.
Fijar, grabar, producir, reproducir, almacenar, distribuir, comunicar, poner a disposición, transportar o comercializar copias de obras, obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos citados.
Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación obras protegidas por esta ley que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas sin autorización.
Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación.
Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular;
Usar o explotar un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas, o características de operación de tal forma que induzcan a error o confusión con una reserva de derechos protegida; utilizar obras literarias y artísticas protegidas.
Las sanciones cambiarían de monto por otras conductas, entre ellas: Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la autorización debida.
Infracciones que impliquen conducta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por esta Ley o bien, multas por cada día o momento en que el infractor persista en la conducta contumaz.