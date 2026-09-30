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México

¿Qué dice la “Ley Antimemes”? Opositores condenan su aprobación en el Senado

La reforma fue aprobada con 72 votos a favor y 34 en contra, pese al rechazo de PAN, PRI y MC, que advirtieron riesgos para la libertad de expresión, la sátira y la crítica política.
mié 30 septiembre 2026 06:58 PM
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Sesión Cámara de Senadores
Mayuli Latina Martínez Simón, senadora del grupo parlamentario PAN durante Sesión en la Cámara de Senadores. En la imagen presenta una pancarta en la que critican la supuesta censura por parte del gobierno federal de Morena. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

El Senado aprobó la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal, en medio de críticas de legisladores de oposición que advirtieron que las nuevas sanciones pueden afectar la libertad de expresión, la sátira, la caricatura y los memes que utilizan elementos de la identidad gráfica del gobierno.

La discusión del proyecto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, estuvo marcada por reclamos de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que cuestionaron las disposiciones relacionadas con el uso de logotipos, dominios, documentos e identidad gráfica de instituciones públicas. Sus detractores han denominado a la propuesta la “Ley Antimemes”, al considerar que podría tener efectos sobre contenidos difundidos en redes sociales.

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¿Por qué dicen que es una “Ley Antimemes”?

Sus detractores han denominado a la propuesta la “Ley Antimemes”, al considerar que podría tener efectos sobre contenidos difundidos en redes sociales.

Durante la sesión también se registraron protestas de legisladores opositores dentro del Senado, quienes utilizaron pancartas y realizaron manifestaciones para expresar su rechazo al dictamen. Las críticas se concentraron en el riesgo de que las nuevas sanciones sean utilizadas para limitar expresiones satíricas o críticas contra autoridades.


La senadora del PAN, Guadalupe Murguía Gutiérrez, adelantó que su bancada votaría en contra al señalar que el proyecto contempla prisión y multas por el uso de la identidad gráfica oficial. Desde su perspectiva, estas disposiciones pueden inhibir la elaboración de sátiras, caricaturas y cartones políticos, además de generar autocensura.

El priista Manuel Añorve Baños también cuestionó el contenido de la reforma y sostuvo que no debe utilizarse para criminalizar la parodia, la sátira, la caricatura o la crítica política. El senador afirmó que su bancada está en contra de la piratería, pero rechazó que bajo ese argumento se incorporen medidas que puedan afectar la libertad de expresión.

Desde Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno señaló que su grupo parlamentario votaría en contra por considerar que el proyecto representa riesgos para la libertad de expresión. En particular, cuestionó las sanciones relacionadas con el uso de imágenes institucionales en contenidos de parodia difundidos mediante redes sociales.

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¿Por qué defiende Morena la “Ley Antimemes”?

La defensa de la reforma vino de las bancadas de Morena y sus aliados. La petista Lizeth Sánchez García rechazó que el objetivo sea perseguir memes, sátiras o críticas políticas y sostuvo que la reforma busca sancionar el engaño y conductas vinculadas con la falsificación y la explotación comercial de obras y marcas.

El dictamen modifica disposiciones relacionadas con derechos de autor y propiedad industrial y amplía distintos supuestos considerados delitos. Entre ellos se encuentran la reproducción, distribución y explotación de obras protegidas, así como conductas vinculadas con la falsificación de marcas y la elusión de medidas tecnológicas de protección.

Uno de los puntos que generó mayor controversia es la incorporación del criterio de “escala comercial”, utilizado para distinguir determinadas conductas que buscan obtener un beneficio económico, una ventaja competitiva o provocar un perjuicio significativo a quien posee los derechos.

La reforma también contempla sanciones para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, elementos de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas cuando la conducta busque inducir al error o engaño sobre el origen oficial de una comunicación, plataforma, servicio o actuación.

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En ese supuesto, el proyecto establece una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de mil a 10 mil unidades de medida y actualización. Es precisamente esta disposición la que opositores señalaron durante el debate como un posible riesgo para contenidos satíricos o críticos que recurran a elementos oficiales.

Además, la reforma actualiza las sanciones relacionadas con la falsificación y comercialización de productos con marcas falsas. También establece diferentes penas dependiendo de si la venta se realiza a consumidores finales en espacios públicos o mediante establecimientos, medios electrónicos o actividades organizadas y reiteradas.

Los promotores de la reforma defendieron que las modificaciones buscan actualizar un marco jurídico que no había sido reformado en varios de sus aspectos desde 1996 y adaptarlo a fenómenos como el comercio electrónico, la distribución digital de contenidos y las nuevas formas de falsificación.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, sostuvo que los cambios buscan combatir conductas que afectan a creadores e inventores y que también atienden compromisos internacionales asumidos por México, entre ellos los derivados del T-MEC y otros acuerdos en materia de propiedad intelectual.

Sin embargo, las reservas presentadas por senadores del PRI, PAN y MC para modificar distintos artículos fueron rechazadas por el Pleno. La oposición mantuvo su señalamiento de que el combate a la piratería no debe traducirse en restricciones para la crítica política en internet.

En lo general, el dictamen fue aprobado con 72 votos a favor y 34 en contra. Posteriormente, los artículos reservados fueron avalados con 68 votos a favor y 34 en contra, además de una modificación propuesta por Corral al artículo 429 del Código Penal Federal.

Con la aprobación en el Senado, el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo.

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