¿Qué dice la “Ley Antimemes”? Opositores condenan su aprobación en el Senado

¿Por qué dicen que es una “Ley Antimemes”?

Sus detractores han denominado a la propuesta la “Ley Antimemes”, al considerar que podría tener efectos sobre contenidos difundidos en redes sociales.

Durante la sesión también se registraron protestas de legisladores opositores dentro del Senado, quienes utilizaron pancartas y realizaron manifestaciones para expresar su rechazo al dictamen. Las críticas se concentraron en el riesgo de que las nuevas sanciones sean utilizadas para limitar expresiones satíricas o críticas contra autoridades.

📌 El Senado aprobó reformas para fortalecer la protección de los derechos de autor.



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La senadora del PAN, Guadalupe Murguía Gutiérrez, adelantó que su bancada votaría en contra al señalar que el proyecto contempla prisión y multas por el uso de la identidad gráfica oficial. Desde su perspectiva, estas disposiciones pueden inhibir la elaboración de sátiras, caricaturas y cartones políticos, además de generar autocensura.

El priista Manuel Añorve Baños también cuestionó el contenido de la reforma y sostuvo que no debe utilizarse para criminalizar la parodia, la sátira, la caricatura o la crítica política. El senador afirmó que su bancada está en contra de la piratería, pero rechazó que bajo ese argumento se incorporen medidas que puedan afectar la libertad de expresión.

Desde Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno señaló que su grupo parlamentario votaría en contra por considerar que el proyecto representa riesgos para la libertad de expresión. En particular, cuestionó las sanciones relacionadas con el uso de imágenes institucionales en contenidos de parodia difundidos mediante redes sociales.