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Congreso

Senado aprueba reforma 'Antimemes' y parodias entre críticas de oposición

La reforma establece una serie de reformas relacionadas con la piratería en el país, pero sobresale un cambio respecto a la identidad gráfica del Gobierno.
mié 30 septiembre 2026 04:53 PM
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En la imagen se ve una sesión ordinaria en la Cámara de Senadores.
Morenistas defendieron la reforma propuesta por Sheinbaum. (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

En medio de enfrentamientos, críticas y hasta amenazas, el Senado avaló en lo general y particular con 68 votos a favor y 34 en contra las reformas en las que se sanciona con cárcel y multas a quienes hagan parodias o memes en las que se usen o imitan la identidad gráfica oficial del Gobierno.

Aunque fue modificada la propuesta original que reforma al Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aún mantiene “ambigüedad” sobre a quienes se sancionarán, señalaron los partidos de oposición.

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La reforma establece una serie de reformas relacionadas con la piratería en el país, pero sobresale el artículo 403 Bis del Ley Federal de Protección a la Propiedad, ya que se le ha relacionado con las parodias y los memes. Ahora será discutida en la Cámara de Diputados.

¿Qué dice la reforma?

El artículo 403 Bis del Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se menciona que será sancionado quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional o cualquier documento de carácter oficial perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno.

Esto se aplicará cuando, quien imite o utilice la identidad gráfica, busque inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicios, sistemas informáticos o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública a través de cualquier medio.

Las sanciones por este delito serán cárcel de uno a cinco años de prisión y la multa irá de 1 ,000 a 10,000 unidades de medida y actualización vigente en el momento que se comete el delito, y actualmente sería de hasta un millón 173 mil pesos.

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Oposición reclama libertad de expresión

La panista María de Jesús Días Marmolejo comentó que con la reforma al artículo 403 Bis se castigará a quienes use o utilice o emite la identidad gráfica del gobierno, pero, dijo, no se excluye expresamente la parodia, la sátira, la caricatura política, los memes y el trabajo periodística en estas sanciones.

“Cuando la libertad de una persona de una persona puede depender de la interpretación de una autoridad investigadora, no estamos ante una garantía suficiente. En materia penal debe respetarse estrictamente el principio de taxatividad, las conductas prohibidas tienen que estar definidas en absoluta claridad”, expresó.

Enfatizó que no basta con que Morena solo asegure que se perseguirá a quienes usen la identidad gráfica para cometer fraude, pues mencionó que esto debe aparecer claramente en la ley.

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A los votos en contra de la oposición se unió el verde ecologista Luis Armando Melgar, quien sostuvo que esta reforma deja espacios de interpretación. Aunque reconoció que este artículo se corrigió a la propuesta original, pero enfatizó que estos no son suficiente, pues dijo que en las democracias se ponen límites al poder, y en estados autoritarios, se amplían.

“Esta reforma no protege expresamente el periodismo, la investigación, la crítica, la sátira, la parodia y la expresión artística, como si lo hacen los marcos jurídicos a nivel internacional”, argumentó.

En la discusión la senadora Lilly Téllez pidió trasmitir una parodia sobre el retiro de visas a morenistas como Andrés Manuel López Beltrán. En la grabación aparece el gobernador Ricardo Gallardo, por lo que la senadora Ruth Gónzalez, quien es esposa del mandatario estatal, pidió respeto por su familia.

Ante ello la panista contestó que tanto Ruth González como su esposo Ricardo Gallardo ''están coludidos con el narcotráfico'', a lo que la senadora del PVEM refutó que denunciará a Lilly Téllez.

Morena defienden cambios

El morenista Cuauhtémoc Ochoa aseguró que las sanciones a quienes hagan parodias o memes con la identidad gráfica del gobierno es parte de la “imaginación de la oposición”, pues dijo que esta busca mediante “verdades a medias y mentiras completas” desinformar.

“Nadie, absolutamente nadie va a ir a la cárcel por compartir un meme en ningún sentido. Por el contrario, lo que discutimos es una iniciativa que apuesta por la innovación y es una iniciativa antipiratería, que apuesta por la justicia y no atenta contra la libertad de expresión”, declaró.

También el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM, sostuvo que los partidos de oposición mienten, porque la reforma no castiga a quienes hagan memes o parodias como el programa “La Casa de los Mañosos”, en donde se caricaturiza figuras de la política mexicana.

Durante su exposición, el legislador pidió a la Mesa Directiva publicar un video en el que usan la imagen y vota de la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir a los usuarios de redes sociales hacer inversiones de al menos 2 mil pesos para ganar más de 100 mil pesos a la semana.

“Esto que e suna parodia cumple los tres candados que no cumple ‘La Casa de los Mañosos’, que no cumple cualquier caricatura que critique el gobierno” y que están perfectamente establecidos en la ley”, sostuvo.

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Cámara de Senadores Morena Claudia Sheinbaum memes

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