Senado aprueba reforma 'Antimemes' y parodias entre críticas de oposición

A los votos en contra de la oposición se unió el verde ecologista Luis Armando Melgar, quien sostuvo que esta reforma deja espacios de interpretación. Aunque reconoció que este artículo se corrigió a la propuesta original, pero enfatizó que estos no son suficiente, pues dijo que en las democracias se ponen límites al poder, y en estados autoritarios, se amplían.

“Esta reforma no protege expresamente el periodismo, la investigación, la crítica, la sátira, la parodia y la expresión artística, como si lo hacen los marcos jurídicos a nivel internacional”, argumentó.

En la discusión la senadora Lilly Téllez pidió trasmitir una parodia sobre el retiro de visas a morenistas como Andrés Manuel López Beltrán. En la grabación aparece el gobernador Ricardo Gallardo, por lo que la senadora Ruth Gónzalez, quien es esposa del mandatario estatal, pidió respeto por su familia.

Ante ello la panista contestó que tanto Ruth González como su esposo Ricardo Gallardo ''están coludidos con el narcotráfico'', a lo que la senadora del PVEM refutó que denunciará a Lilly Téllez.

Morena defienden cambios

El morenista Cuauhtémoc Ochoa aseguró que las sanciones a quienes hagan parodias o memes con la identidad gráfica del gobierno es parte de la “imaginación de la oposición”, pues dijo que esta busca mediante “verdades a medias y mentiras completas” desinformar.

“Nadie, absolutamente nadie va a ir a la cárcel por compartir un meme en ningún sentido. Por el contrario, lo que discutimos es una iniciativa que apuesta por la innovación y es una iniciativa antipiratería, que apuesta por la justicia y no atenta contra la libertad de expresión”, declaró.

También el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM, sostuvo que los partidos de oposición mienten, porque la reforma no castiga a quienes hagan memes o parodias como el programa “La Casa de los Mañosos”, en donde se caricaturiza figuras de la política mexicana.

Durante su exposición, el legislador pidió a la Mesa Directiva publicar un video en el que usan la imagen y vota de la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir a los usuarios de redes sociales hacer inversiones de al menos 2 mil pesos para ganar más de 100 mil pesos a la semana.

“Esto que e suna parodia cumple los tres candados que no cumple ‘La Casa de los Mañosos’, que no cumple cualquier caricatura que critique el gobierno” y que están perfectamente establecidos en la ley”, sostuvo.