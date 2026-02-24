Sheinbaum niega cambio en la estrategia de seguridad: la intención no era abatir a “El Mencho”

En su conferencia de prensa de este martes, la presidenta aclaró que su estrategia de seguridad tiene como fundamentos cuatro ejes: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas.

Especialistas en seguridad plantean que la presidenta Claudia Sheinbaum dejó atrás la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien optó por una la pasividad frente a los cárteles y que se tradujo en su política de “abrazos, no balazos”.

Sin embargo, ella negó que haya un cambio. “La intención nunca fue ultimar a una persona. Lamentablemente en el operativo fueron atacadas las fuerzas federales, pero la estrategia es la misma, no ha cambiado y ¿qué fue lo que he dicho desde que llegué? Atención a las causas y cero impunidad en el marco del marco de nuestra Constitución”, dijo.

No ha cambiado la estrategia. La estrategia sigue siendo la misma y está en el marco de nuestras leyes y nuestra constitución y está sustentada en los cuatro ejes”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La mandataria federal confirmó que los bloqueos que se realizaron este lunes ya fueron levantados e insistió en que el objetivo de su gobierno es garantizar la seguridad y mantener la paz en el país.

“También poco a poco se está normalizando y lo más importante de esto es que nuestro objetivo, como lo dije ayer, es la seguridad y la paz. Estamos trabajando en la estrategia que hemos propuesto de los cuatro ejes”, explicó.