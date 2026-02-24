Publicidad

presidencia

Sheinbaum niega cambio en la estrategia de seguridad: la intención no era abatir a “El Mencho”

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los bloqueos del lunes ya fueron levantados e insistió en que su gobierno trabaja en garantizar la seguridad y la paz en el país.
mar 24 febrero 2026 10:33 AM
Sheinbaum-rechaza-cambio-estrategia-seguridad
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que como parte de su estrategia de seguridad se atienden las causas de la violencia y se combate la impuidad. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la detención y posterior muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, se deba a un cambio en su estrategia de seguridad y aclaró que la intención no era abatir al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“La estrategia de seguridad no ha cambiado. Claro surgió una situación en donde la detención de un miembro de la delincuencia organizada, que tenía una orden de aprehensión, son atacados los miembros del ejército. Nosotros nunca vamos a actuar fuera de la ley, (Felipe) Calderón actuó todo el tiempo fuera de la ley, en un estado de excepción. En aquel momento el uso de las fuerzas armadas no era ley, no había una ley que las protegía”, expuso.

En su conferencia de prensa de este martes, la presidenta aclaró que su estrategia de seguridad tiene como fundamentos cuatro ejes: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas.

Especialistas en seguridad plantean que la presidenta Claudia Sheinbaum dejó atrás la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien optó por una la pasividad frente a los cárteles y que se tradujo en su política de “abrazos, no balazos”.

Sin embargo, ella negó que haya un cambio. “La intención nunca fue ultimar a una persona. Lamentablemente en el operativo fueron atacadas las fuerzas federales, pero la estrategia es la misma, no ha cambiado y ¿qué fue lo que he dicho desde que llegué? Atención a las causas y cero impunidad en el marco del marco de nuestra Constitución”, dijo.

No ha cambiado la estrategia. La estrategia sigue siendo la misma y está en el marco de nuestras leyes y nuestra constitución y está sustentada en los cuatro ejes”.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La mandataria federal confirmó que los bloqueos que se realizaron este lunes ya fueron levantados e insistió en que el objetivo de su gobierno es garantizar la seguridad y mantener la paz en el país.

“También poco a poco se está normalizando y lo más importante de esto es que nuestro objetivo, como lo dije ayer, es la seguridad y la paz. Estamos trabajando en la estrategia que hemos propuesto de los cuatro ejes”, explicó.

Destacó que estableció comunicación con los gobernadores de Jalisco, Pablo Lemus, y de Michoacán, Alfredo Ramírez, para atender la situación de violencia generada tras el abatimiento de “El Mencho” y para restablecer las actividades en ambas entidades.

“El día de hoy todavía no se llamó a clases pero mañana se está buscando que ya se normalicen las actividades. En el aeropuerto de Guadalajara prácticamente todos los vuelos ya regresaron, en Puerto Vallarta también poco a poco se está normalizando y lo más importante de esto es que nuestro objetivo, como lo dije ayer, es la seguridad y la paz”, apuntó.

Descarta riesgo para el Mundial

La presidenta descartó que la situación de violencia que enfrenta Jalisco represente algún riesgo para la realización del Mundial de Futbol 2026, pues Guadalajara es una de las tres ciudades sede.

“No hay ningún riesgo, ninguno”, afirm´p.

Agregó que hay todas las garantías para que se realice la máxima fiesta de futbol, la cual está a alrededor de 100 días de iniciar.

