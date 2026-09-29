Agencias de EU analizan señalamientos por presuntos vínculos de "Andy" con huachicol, dice NYT

Señalamientos periodísticos sobre vínculos con el crimen organizado y el huachicol fiscal en contra de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, son analizados por dos agencias de seguridad de Estados Unidos, de acuerdo con cinco personas cercanas al caso que hablaron con el diario The New York Times.
En un texto firmado por Paulina Villegas, Emiliano Rodríguez Mega, Jack Nicas y Steve Fisher, el diario señala que dichas agencias -cuyos nombres no especifica- no han iniciado investigaciones formales contra el hijo del exmandatario.
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¿De qué se ha señalado a Andrés Manuel López Beltrán?
Este mismo año, el Gobierno de Estados Unidos revocó la visa a López Beltrán, pero no informó detalles sobre los motivos de la cancelación. Por su parte, el hijo del expresidente López Obrador aseguró que se trataba de una acción política para dañar al movimiento fundado por su padre y llamó a defender la soberanía de México.
En ese momento, López Beltrán fue respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que políticos de oposición exigieron que se investigara al hijo del expresidente.
''Sheinbaum enfrenta lo que algunos consideran un dilema cada vez mayor. Este está representado por Andrés Manuel López Beltrán, una figura conocida dentro de su partido e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador'', dice The New York Times.
''López Beltrán no ha sido acusado formalmente de ningún delito, pero ha sido señalado en repetidas ocasiones por presuntos actos de corrupción'', agrega.
El medio destaca que López Beltrán ocupa un lugar inusual en la política mexicana: no es solamente el hijo de un expresidente, sino también alguien a quien muchos consideran el heredero del hombre que transformó al país y su panorama político.
Las polémicas de “Andy”
Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, ha enfrentado en los últimos años una serie de cuestionamientos relacionados con su estilo de vida y su actividad política.
Uno de los episodios ocurrió en agosto de 2025, cuando fue fotografiado durante un viaje a Japón mientras era secretario de Organización de Morena. Las imágenes generaron críticas debido al contraste entre el viaje y el discurso de austeridad que caracterizó al movimiento fundado por su padre, Andrés Manuel López Obrador.
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López Beltrán respondió que se trató de unas vacaciones pagadas con sus propios recursos y negó haber utilizado un avión privado o del Ejército. También aseguró que pagó alrededor de 7,500 pesos por noche en el hotel donde se hospedó.
Otro episodio que colocó a López Beltrán en el centro de la controversia ocurrió en agosto de 2026, cuando Estados Unidos revocó su visa.
A estas controversias se suma su relación con el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio. Diversas investigaciones periodísticas han señalado a Olán por presuntas irregularidades en contratos gubernamentales durante el sexenio pasado y han difundido grabaciones en las que el empresario habla de su relación con los hijos del expresidente.
Entre los señalamientos se encuentran presuntos negocios vinculados con obras ferroviarias y posibles irregularidades en el suministro de materiales para el Tren Maya y el Tren Interoceánico. La Fiscalía General de la República ha señalado que no existe una orden de aprehensión vigente contra Olán.
La polémica volvió a cobrar fuerza esta misma semana, luego de que medios mexicanos reportaran que Olán fue localizado en Lugano, Suiza. El empresario fue buscado por periodistas en una zona residencial y evitó responder a los cuestionamientos sobre los señalamientos en su contra.
Además, en agosto de este año, durante una audiciencia del excontraalmirante Fernando Farías Laguna —acusado de delincuencia organizada relacionada con el robo de hidrocarburos— , la Fiscalía General de la República (FGR) mostró que tiene declaraciones ministeriales que mencionan directamente a Andrés "Andy" López Beltrán y al senador Adán Augusto López, de acuerdo con Epigmenio Mendieta, abogado de Farías.