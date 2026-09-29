Agencias de EU analizan señalamientos por presuntos vínculos de "Andy" con huachicol, dice NYT

¿De qué se ha señalado a Andrés Manuel López Beltrán?

Este mismo año, el Gobierno de Estados Unidos revocó la visa a López Beltrán, pero no informó detalles sobre los motivos de la cancelación. Por su parte, el hijo del expresidente López Obrador aseguró que se trataba de una acción política para dañar al movimiento fundado por su padre y llamó a defender la soberanía de México.

En ese momento, López Beltrán fue respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que políticos de oposición exigieron que se investigara al hijo del expresidente.

''Sheinbaum enfrenta lo que algunos consideran un dilema cada vez mayor. Este está representado por Andrés Manuel López Beltrán, una figura conocida dentro de su partido e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador'', dice The New York Times.

''López Beltrán no ha sido acusado formalmente de ningún delito, pero ha sido señalado en repetidas ocasiones por presuntos actos de corrupción'', agrega.

El medio destaca que López Beltrán ocupa un lugar inusual en la política mexicana: no es solamente el hijo de un expresidente, sino también alguien a quien muchos consideran el heredero del hombre que transformó al país y su panorama político.

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, ha negado tener vínculos con actividades delictivas. (Foto: Cuartoscuro )





Las polémicas de “Andy”

Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, ha enfrentado en los últimos años una serie de cuestionamientos relacionados con su estilo de vida y su actividad política.

Uno de los episodios ocurrió en agosto de 2025, cuando fue fotografiado durante un viaje a Japón mientras era secretario de Organización de Morena. Las imágenes generaron críticas debido al contraste entre el viaje y el discurso de austeridad que caracterizó al movimiento fundado por su padre, Andrés Manuel López Obrador.