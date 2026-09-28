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Amílcar Olán, amigo de ''Andy'', reaparece en Suiza; Sheinbaum: FGR debe investigar si hay pruebas en su contra

El empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, fue ubicado en Lugano, días después de que la FGR descartara una orden de aprehensión en su contra.
lun 28 septiembre 2026 02:06 PM
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En la imagen se observa a Andrés Manuel López Beltrán levantando la mano derecha.
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, ha negado tener vínculos con actividades delictivas. (Foto: Cuartoscuro )

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existen elementos para investigar al empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio , quien ha sido objeto de diversos señalamientos periodísticos por presuntas actividades ilícitas y tráfico de influencias.

Durante su conferencia de este lunes, la mandataria sostuvo que cualquier investigación debe partir de pruebas y no únicamente de información difundida en medios de comunicación. Señaló que, si existen elementos que apunten a la posible comisión de un delito, la Fiscalía debe actuar conforme a sus atribuciones y a la ley, independientemente de quién sea la persona involucrada.

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¿Dónde está Amílcar Olán Aparicio?

La declaración de Sheinbaum ocurrió después de que Azteca Noticias reportó la localización de Olán Aparicio en Lugano, Suiza.

El reportero Irving Pineda viajó hasta esa ciudad después de recibir una llamada anónima y realizó durante siete días vigilancia frente a un domicilio ubicado en la zona de Vía Collina, en el municipio de Collina d’Oro.

El empresario fue abordado por el equipo periodístico, pero no respondió a las preguntas; la televisora mostró que hubo una confrontación durante el encuentro y que Olán amenazó con llamar a la policía.

Foto del día que Claudia Sheinbaum tomó protesta como presidenta. Los hijos de AMLO, ''Andy'' y ''Boby'', estuvieron en el acto.
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La ubicación del empresario se dio a conocer pocos días después de que la propia FGR descartara que existiera una orden de aprehensión en su contra.

Olán ha sido mencionado en investigaciones periodísticas por su cercanía con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como por presuntos negocios y contratos relacionados con proyectos del gobierno federal durante el sexenio pasado.

Entre los episodios que han colocado su nombre bajo escrutinio se encuentran publicaciones sobre operaciones vinculadas con una importadora de combustibles, además de señalamientos periodísticos relacionados con negocios de materiales para obras como el Tren Maya y el Tren Interoceánico, construcciones emblemáticas durante el sexenio de López Obrador.

En este contexto, Sheinbaum insistió en que será la Fiscalía la instancia encargada de determinar si existe una base probatoria para iniciar una investigación.

La presidenta remarcó que la actuación de la FGR debe darse con autonomía y conforme a la ley, a partir de elementos que permitan establecer la posible existencia de una conducta ilegal.

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AMLO Reformas constitucionales de AMLO Andrés Manuel López Beltrán

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