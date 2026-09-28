Amílcar Olán, amigo de ''Andy'', reaparece en Suiza; Sheinbaum: FGR debe investigar si hay pruebas en su contra

¿Dónde está Amílcar Olán Aparicio?

La declaración de Sheinbaum ocurrió después de que Azteca Noticias reportó la localización de Olán Aparicio en Lugano, Suiza.

El reportero Irving Pineda viajó hasta esa ciudad después de recibir una llamada anónima y realizó durante siete días vigilancia frente a un domicilio ubicado en la zona de Vía Collina, en el municipio de Collina d’Oro.

El empresario fue abordado por el equipo periodístico, pero no respondió a las preguntas; la televisora mostró que hubo una confrontación durante el encuentro y que Olán amenazó con llamar a la policía.



La ubicación del empresario se dio a conocer pocos días después de que la propia FGR descartara que existiera una orden de aprehensión en su contra.

Olán ha sido mencionado en investigaciones periodísticas por su cercanía con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como por presuntos negocios y contratos relacionados con proyectos del gobierno federal durante el sexenio pasado.

Entre los episodios que han colocado su nombre bajo escrutinio se encuentran publicaciones sobre operaciones vinculadas con una importadora de combustibles, además de señalamientos periodísticos relacionados con negocios de materiales para obras como el Tren Maya y el Tren Interoceánico, construcciones emblemáticas durante el sexenio de López Obrador.

En este contexto, Sheinbaum insistió en que será la Fiscalía la instancia encargada de determinar si existe una base probatoria para iniciar una investigación.

La presidenta remarcó que la actuación de la FGR debe darse con autonomía y conforme a la ley, a partir de elementos que permitan establecer la posible existencia de una conducta ilegal.