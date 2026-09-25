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Acuerdo comercial entre México y EU avanza, pero no hay garantía de concretarlo antes de elecciones, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las conversaciones con Estados Unidos avanzan. En los próximos días, el secretario de Economía viajará a Washington.
vie 25 septiembre 2026 10:00 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en diciembre de 2025.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que en los últimos meses se han atendido demandas realizadas por el gobierno de Donald Trump. (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las conversaciones con Estados Unidos en materia de comercio van bien, sin embargo, dijo que no puede garantizar que antes de la elección de noviembre próximo haya acuerdo con el gobierno de Donald Trump.

"Esperamos pronto llegar a un acuerdo, pero no les puedo decir con certeza si lo vamos a alcanzar antes de noviembre o no, porque todavía hay discusiones, pero vamos bien, eso sí, y hay mucho interés de ambas naciones", explicó este viernes.

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Desde Tabasco, donde este viernes realizó su conferencia matutina, la presidenta contó que en el diálogo que sostiene con su homólogo Donald Trump hay interés de ambos en alcanzar un acuerdo comercial.

"Hay una intención de llegar a un acuerdo, pero todavía no llegamos al punto final. Hay muchas conversaciones. El secretario Ebrard se va la próxima semana, el lunes va a estar en Washington nuevamente, se va el equipo también a trabajar", informó.

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Rumbo al acuerdo comercial, Sheinbaum planteó que para México es una prioridad que no hayan o disminuyan los aranceles, mientras que para Estados Unidos lo es bajar el déficit en la balanza comercial.

Explicó que su gobierno ha trabajado en esa preocupación que tiene el gobierno de Estados Unidos.

"México ha exportado todavía más a Estados Unidos. Ya no es tanto en automóviles, sino principalmente en electrónicos. México se está convirtiendo en un polo de producción de electrónicos. Algunos de los elementos son importados, pero aquí se pone valor agregado y se exporta a los Estados Unidos. Esto ha hecho que exportemos más", indicó.

La presidenta Sheinbaum afirmó que ningún país en el mundo le compra más a Estados Unidos que México.

"Lo que estamos buscando es comprar más de Estados Unidos y menos de otros países y eso va a disminuir la balanza comercial desde el punto de vista de Estados Unidos", puntualizó.

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Explicó que durante los últimos meses se ha avanzado en peticiones de Estados Unidos, sin embargo, aclaró que en lo que se refiere a la soberanía, ahí no hay cabida para negociaciones.

"Allí no vamos a ceder, porque es la soberanía, la territorialidad y nuestra Constitución y tiene que estar todo en el marco del acuerdo comercial. Entonces, claro que nos interesa la integración económica, pero siempre con soberanía", comentó.

Hay interés en reunirse con Xi Jinping

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en su visita a China para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico ( APEC ), buscará una reunión con su homólogo chino Xi Jinping.

"Sí, sí sería de nuestro interés y ya informaríamos con su tiempo", dijo.

Al Foro de la APEC, que se realizará el 18 y 19 de noviembre en la ciudad de Shenzhen, la presidenta acudirá porque en 2028 México será sede de ese mecanismo multilateral.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Donald Trump

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