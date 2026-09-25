Acuerdo comercial entre México y EU avanza, pero no hay garantía de concretarlo antes de elecciones, dice Sheinbaum

Desde Tabasco, donde este viernes realizó su conferencia matutina, la presidenta contó que en el diálogo que sostiene con su homólogo Donald Trump hay interés de ambos en alcanzar un acuerdo comercial.

"Hay una intención de llegar a un acuerdo, pero todavía no llegamos al punto final. Hay muchas conversaciones. El secretario Ebrard se va la próxima semana, el lunes va a estar en Washington nuevamente, se va el equipo también a trabajar", informó.

Rumbo al acuerdo comercial, Sheinbaum planteó que para México es una prioridad que no hayan o disminuyan los aranceles, mientras que para Estados Unidos lo es bajar el déficit en la balanza comercial.

Explicó que su gobierno ha trabajado en esa preocupación que tiene el gobierno de Estados Unidos.

"México ha exportado todavía más a Estados Unidos. Ya no es tanto en automóviles, sino principalmente en electrónicos. México se está convirtiendo en un polo de producción de electrónicos. Algunos de los elementos son importados, pero aquí se pone valor agregado y se exporta a los Estados Unidos. Esto ha hecho que exportemos más", indicó.

La presidenta Sheinbaum afirmó que ningún país en el mundo le compra más a Estados Unidos que México.

"Lo que estamos buscando es comprar más de Estados Unidos y menos de otros países y eso va a disminuir la balanza comercial desde el punto de vista de Estados Unidos", puntualizó.