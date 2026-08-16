Coahuila, un corredor estratégico para el huachicol: concentra 3 de cada 10 litros incautados

El volumen coloca al estado como uno de los principales puntos de detección de este delito. La ubicación de Coahuila es clave para transportar combustible hacia o desde Estados Unidos. Desde tiempo atrás, su carretera 57 , que va desde la frontera estadounidense en Piedras Negras hasta la Ciudad de México, ha sido identificado como uno de los principales corredores del país.

Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, explica que las vías de tren son uno de los medios por los que se mueve el huachicol, que generalmente tiene como destino EU.

“A diferencia de la droga, en donde una poca cantidad vale mucho, el combustible es volumen, es decir, hay tres formas predominantes de llevarlo a Estados Unidos: una es en pipas por carretera, pero es muy costoso; otra es en pipas en trenes; y la tercera es en barco, en estos barcos cisterna”, detalla.

El 'golpe' que destapó un red de huachicol

Del 100% de combustible asegurado en Coahuila, 16 millones 335,104 (96%) estuvieron a cargo de operativos en los que participó la Guardia Nacional y 642,368 litros por autoridades estatales.

El propio gobernador de Coahuila reconoció el incremento de decomisos, aunque aseguró que no se trataba de extracciones en la entidad sino huachicol “iba pasando”.

“Es importante aclarar que no es huachicol que se haya ordeñado de ductos aquí en Coahuila, es un producto que iba pasando por aquí y se aseguró”, afirmó el año pasado.

Uno de los mayores golpes ocurrió en julio de 2025, cuando autoridades federales localizaron 129 ferrotanques con alrededor de 15 millones de litros de diésel, gasolina y otros destilados de petróleo en Ramos Arizpe y Saltillo.

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, destacó que ese era el mayor decomiso de los primeros meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En operativos realizados en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, encabezados por @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico , en coordinación con autoridades locales de Coahuila, se aseguraron 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo… pic.twitter.com/iPXh9QK3Ie — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 7, 2025

La investigación por el decomiso de combustible más grande de los últimos años involucró al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, hoy vinculado a proceso. Con la incautación del combustible, se exhibió a una red de empresas que eran usadas para ingresar combustible a México bajo un esquema de evasión fiscal. Ingemar fue una de esas empresas.