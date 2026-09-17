Golpe al huachicol en Guanajuato: decomisan 59 millones de litros de combustible

¿Se detuvieron personas en Guanajuato por huachicol?

Aunque las autoridades calificaron el aseguramiento como una acción de gran magnitud contra la infraestructura utilizada para el robo y almacenamiento ilegal de combustible, hasta el momento no se reportan personas detenidas.

En el inmueble fueron localizados 10 tanques de almacenamiento de gran capacidad, tres unidades de carga, distintos contenedores y documentación que podría estar relacionada con las actividades desarrolladas en el predio.

En entrevista con Joaquín López Dóriga para Radio Fórmula, el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, señaló que el alcance del operativo no debe medirse únicamente por la cantidad de combustible asegurada. También en que se evitaron incendios, explosiones y derrames.



Debido a la cantidad de producto encontrado, personal especializado continúa con los trabajos para medir, tomar muestras, identificar y manipular de manera segura el hidrocarburo localizado en el inmueble.

Los vehículos, recipientes, documentos y demás indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Será esta instancia la encargada de realizar los dictámenes correspondientes para establecer con precisión cuánto combustible fue asegurado, determinar sus características químicas y establecer su posible procedencia, además de revisar la documentación encontrada durante el cateo.