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México

Fiscalía en Materia de Delincuencia Organizada atrae investigación sobre el huachicol asegurado en Guanajuato

Las autoridades reportaron el pasado jueves el aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburos de procedencia ilícita en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato.
sáb 19 septiembre 2026 08:06 PM
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En la imagen se observan carrotanques que usan delincuentes para guardar combustible robado.
Imagen ilustrativa. Criminales usan carrotanques para almacenar el combustible que roban. (Foto: Alejandro Rodríguez/Cuartoscuro )

La Fiscalía General de la República (FGR) trasladó a la Ciudad de México la indagatoria sobre el cargamento de hidrocarburos presuntamente robado que fue asegurado en Guanajuato.

La dependencia instruyó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con sede en la capital del país, a atraer la carpeta de investigación correspondiente.

El pasado jueves, las autoridades informaron sobre un decomiso de 59 millones de litros de combustible de procedencia ilícita , tras un cateo en el municipio de San José Iturbide.

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Ante las dudas sobre si en verdad se trata de huachicol, como se conoce al robo de combustible, la FGR reiteró que existen indicios sobre "la posible existencia de irregularidades".

Después del decomiso de los hidrocarburos, hallados en diésel, gasolina premium y regular, la FGR indicó que las empresas relacionadas siguen sin presentar la documentación que acredite "de manera completa y fehaciente la licitud en el origen, manejo y destino del combustible localizado".


Por ello, afirmó que indaga la posible comisión de delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y en el Código Fiscal de la Federación.

Sin embargo, el diario Reforma publicó que el decomiso de combustible se realizó en la planta de almacenamiento de Grupo SIMSA, empresa que asegura contar con los permisos correspondientes y niega ser dueña del huachicol .

Además, señaló, la planta cateada no fue clausurada y, hasta el momento, no hay personas detenidas por estos hechos.

La Fiscalía General de la República agregó que continúa la investigación con diversas diligencias, como el acopio de información sobre las empresas vinculadas con el combustible, el análisis de documentos y entrevistas con los directivos, para verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal del hidrocarburo decomisado.

"La FGR seguirá trabajando para combatir el huachicol, el contrabando y la defraudación fiscal".

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huachicoleo

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