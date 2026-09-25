Gobierno de Sheinbaum presentará el lunes su primer informe sobre el caso Ayotzinapa

Este sábado 26 de septiembre se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los padres, familiares y normalistas marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para exigir justicia y la aparición con vida de los jóvenes que estudiaban en la Escuela Normal Isidro Burgos.

Sobre la marcha , la presidenta hizo un llamado a que se desarrolle de manera pacífica.

"No vamos a calificar las manifestaciones que hay en el país y, particularmente sobre el caso de Ayotzinapa, siempre buscamos y hacemos el llamado a que sea pacífico", dijo este viernes desde Tabasco.



La presidenta ofreció presentar un nuevo informe a los padres de los 43 para darles un estatus sobre lo que se ha avanzado, entre ello, las nuevas líneas de investigación.

"Lo que decidimos desde que entramos, en principio con el fiscal (Alejandro) Gertz y después con la fiscal Ernestina Godoy, es realizar otras líneas de investigación que no se habían seguido, a partir de información tanto del uso de los teléfonos en esa noche y madrugada, como de otras líneas de investigación que considerábamos que no habían sido suficientemente investigadas", explicó.

En septiembre de 2025, en una reunión con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y con la defensa legal, la presidenta les informó que se estaban revisando nuevas líneas de investigación como parte del trabajo que realiza el nuevo fiscal asignado al caso, Mauricio Pasarán.

"Eso es lo que van a informar el lunes, tanto la atención a los padres, el número de búsquedas que ha habido, como las nuevas detenciones que se han realizado y las razones de estas detenciones", dijo.