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Gobierno de Sheinbaum presentará el lunes su primer informe sobre el caso Ayotzinapa

La administración de Sheinbaum hace su propia investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y entregará el primer avance a las familias de los estudiantes.
vie 25 septiembre 2026 10:41 AM
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En la imagen se observan 43 butacas vacías, con fotos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, colocadas en planteles de la UNAM que protestaron para exigir justicia por este caso en septiembre de 2024, cuando se cumplieron 10 años de la desaparición de los estudiantes.
A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las familias siguen sin encontrar a todos sus hijos ni saber la verdad. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

El próximo lunes, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentará un informe con los avances de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el primero de su gestión en el que se incluye nuevas líneas de averiguación, búsquedas y detenciones.

"Lo movimos al lunes, el informe de Ayotzinapa va a ser el lunes, lo va a dar el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, (Mauricio Pazarán)", informó.

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Este sábado 26 de septiembre se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los padres, familiares y normalistas marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para exigir justicia y la aparición con vida de los jóvenes que estudiaban en la Escuela Normal Isidro Burgos.

Sobre la marcha , la presidenta hizo un llamado a que se desarrolle de manera pacífica.

"No vamos a calificar las manifestaciones que hay en el país y, particularmente sobre el caso de Ayotzinapa, siempre buscamos y hacemos el llamado a que sea pacífico", dijo este viernes desde Tabasco.

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La presidenta ofreció presentar un nuevo informe a los padres de los 43 para darles un estatus sobre lo que se ha avanzado, entre ello, las nuevas líneas de investigación.

"Lo que decidimos desde que entramos, en principio con el fiscal (Alejandro) Gertz y después con la fiscal Ernestina Godoy, es realizar otras líneas de investigación que no se habían seguido, a partir de información tanto del uso de los teléfonos en esa noche y madrugada, como de otras líneas de investigación que considerábamos que no habían sido suficientemente investigadas", explicó.

En septiembre de 2025, en una reunión con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y con la defensa legal, la presidenta les informó que se estaban revisando nuevas líneas de investigación como parte del trabajo que realiza el nuevo fiscal asignado al caso, Mauricio Pasarán.

"Eso es lo que van a informar el lunes, tanto la atención a los padres, el número de búsquedas que ha habido, como las nuevas detenciones que se han realizado y las razones de estas detenciones", dijo.

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En su gobierno, la presidenta suma alrededor de ocho reuniones con los padres de los 43. El último encuentro se realizó en agosto pasado y seguirán.

"Estuve con ellos hace un mes más o menos, nos vamos a seguir reuniendo con ellos y a seguir dando toda la información", adelantó.

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Hace unos días, el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Mauricio Pazarán, acudió a Palacio Nacional a presentar el nuevo informe. En el documento se incluyen detenciones como la del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por su presunta responsabilidad en ocultar evidencia del caso Ayotzinapa.

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