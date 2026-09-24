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¡Oppa! De BTS a Stray Kids: México prepara un centro de cultura K-pop

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que acordó con Corea del Sur la creación de un espacio dedicado a la música y otras actividades artísticas y culturales en territorio mexicano.
jue 24 septiembre 2026 03:19 PM
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El grupo de K-Pop BTS saluda a sus fans desde uno de los balcones de Palacio Nacional tras la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 6 de mayo.
La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el presidente de Corea este jueves y anunció que habrá un espacio de cultura y música de ese país. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México y Corea del Sur analizan instalar un Centro de Cultura K-Pop en México y un Instituto de Cultura de México en la República de Corea.

"Quiero comentarles también que uno de los grandes proyectos del que fuimos informados hoy, tengo la autorización del presidente Lee para comentarlo, es la posibilidad de que se establezca un centro de cultura K-pop en nuestro país de música y otras actividades artísticas y culturales", anunció.

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Este jueves, la presidenta de México recibió en Palacio Nacional al presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung, con quien acordó fortalecer la relación bilateral, la cual este 2026 cumplirá 64 años.

"Acordamos seguir impulsando el comercio y las inversiones productivas y facilitar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas en las cadenas de proveeduría de las empresas coreanas en México, en el Marco del Plan México", informó la presidenta durante un mensaje conjunto con su homólogo en el Salón Tesorería.

La presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo Lee Jae-myung en Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum acordó con homólogo de la República de Corea, Lee Jae-myung, impulsar la relación bilateral. (Foto: Presidencia de México.)


Sheinbaum explicó que hubo coincidencia entre los dos mandatarios para que entre México y Corea del Sur haya mayor cooperación económica.

En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 27,000 millones de dólares. Corea es uno de los cinco principales socios comerciales de México en el mundo y México es el principal socio comercial de Corea en América Latina.

"La inversión coreana acumulada desde 2006, suma más de 11,500 millones de dólares a través de más de 2,000 empresas", destacó la presidenta.

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En la conversación, ambos jefes de Estado plantearon que hay potencial en la cooperación en sectores estratégicos como la electromovilidad, la inteligencia artificial, las tecnologías digitales, la ciencia y la educación superior.

"El liderazgo tecnológico de Corea, junto con las capacidades industriales, el talento y la posición geográfica de México, nos ofrece la oportunidad de construir nuevas alianzas que fortalezcan nuestra competitividad y amplíen la colaboración entre nuestros centros de investigación para formar nuevas generaciones de talento", afirmó la presidenta.

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La presidenta explicó que se cuenta con el Plan de Acción México- Corea 2026-2030, que será la hoja de ruta para la relación durante los próximos cuatro años.

Como parte de la visita del presidente Lee a México y su comitiva, se firmaron 17 memorándum de entendimiento en materias como cooperación económica, financiera, cooperación para el desarrollo, movilidad académica, cultura, turismo, ciencia y tecnología.

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El presidente de Corea del Sur aseguró que México es un aliado y amigo de esa nación, con quien hay interés en fortalecer la relación ecónomica.

"Como gobiernos socios y estrechos vamos a fortalecer los retos que enfrenta la comunidad internacional . México es nuestro socio y amigo de larga data que comparte el valor", afirmó.

Agradeció el cariño de México hacia la k-pop culture.

"Para que el pueblo mexicano pueda disfrutar y vivir la k-pop culture mejor convenimos en seguir dialogando sobre la creación de las instalaciones necesarias", dijo.

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Claudia Sheinbaum Corea del Sur K-Pop

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