¡Oppa! De BTS a Stray Kids: México prepara un centro de cultura K-pop

Este jueves, la presidenta de México recibió en Palacio Nacional al presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung, con quien acordó fortalecer la relación bilateral, la cual este 2026 cumplirá 64 años.

"Acordamos seguir impulsando el comercio y las inversiones productivas y facilitar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas en las cadenas de proveeduría de las empresas coreanas en México, en el Marco del Plan México", informó la presidenta durante un mensaje conjunto con su homólogo en el Salón Tesorería.

La presidenta Claudia Sheinbaum acordó con homólogo de la República de Corea, Lee Jae-myung, impulsar la relación bilateral. (Foto: Presidencia de México.)



Sheinbaum explicó que hubo coincidencia entre los dos mandatarios para que entre México y Corea del Sur haya mayor cooperación económica.

En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 27,000 millones de dólares. Corea es uno de los cinco principales socios comerciales de México en el mundo y México es el principal socio comercial de Corea en América Latina.

"La inversión coreana acumulada desde 2006, suma más de 11,500 millones de dólares a través de más de 2,000 empresas", destacó la presidenta.



En la conversación, ambos jefes de Estado plantearon que hay potencial en la cooperación en sectores estratégicos como la electromovilidad, la inteligencia artificial, las tecnologías digitales, la ciencia y la educación superior.

"El liderazgo tecnológico de Corea, junto con las capacidades industriales, el talento y la posición geográfica de México, nos ofrece la oportunidad de construir nuevas alianzas que fortalezcan nuestra competitividad y amplíen la colaboración entre nuestros centros de investigación para formar nuevas generaciones de talento", afirmó la presidenta.