Cambiar el T-MEC requiere una revisión profunda, responde Sheinbaum a Trump

En una reunión que sostuvo con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de sustituir el acuerdo trilateral por convenios bilaterales.

“Podríamos renegociarlo y eso sería bueno, o podríamos hacer acuerdos diferentes. Si queremos, podemos hacer acuerdos diferentes. Podemos llegar a acuerdos que son mejores para los países individuales”, indicó Trump en la Casa Blanca.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum explicó que su gobierno no ha sido informado sobre una posible intención de sustituir el acuerdo trilateral por convenios bilaterales ni tampoco sobre cómo se realizará el proceso de revisión del T-MEC prevista para el próximo año.

“A la fecha que estamos haciendo, si recuerdan hay cerca de 50 puntos que planteó Estados Unidos de lo que ellos consideran problemas de México frente al tratado comercial, muchas de ellas se están aclarando porque no necesariamente es la visión que ellos tienen", señaló.

La presidenta puso como ejemplo el laboral, explicó que en EU plantean que no hay suficientes recursos para los tribunales de justicia, pero detalló que solo están contando el presupuesto que da el gobierno federal y no que cada estado da un presupuesto a sus propios tribunales. "Si los juntas todos pues son más de 4,000 millones de pesos, entonces cuestiones como esas sencillamente se aclaran y se resuelven”, ejemplificó.

Comentó que hasta ahora aquellos puntos que han causado algún tipo de inconformidad, se revisan y aclaran.

“La mayor parte del tratado se está respetando, la mayor parte y creemos que nos va a ir bien, somos optimistas, va avanzando”, indicó.