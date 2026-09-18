“No está escondido”: Sheinbaum afirma que exsecretario de Marina está ubicable y no tiene investigación en su contra

Ojeda Durán fue requerido por la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar el pasado 28 de agosto por el caso de una red de huachicol que involucra a exintegrantes de la Secretaría de Marina. El exfuncionario no se presentó a esa diligencia.

Ante las preguntas sobre su paradero y su posible relación con la investigación, Sheinbaum insistió en que el exsecretario no es investigado como imputado.

“No hay ningún delito, no hay ninguna carpeta de investigación contra el almirante Ojeda. Está llamado a declarar en un juicio y ya determinará él, pues si declara o declara como declara y la Fiscalía y el Poder Judicial cómo atienden este tema”, comentó.

Sheinbaum aclaró que el exfuncionario federlal no se está escondiendo por la investigación que representa uno de las redes más grandes de huachicol.

“Pero ni está escondido, ni se ha negado a declarar, sino sencillamente sigue el procedimiento”, agregó.

En otros momentos, la presidenta ha asegurado que fue gracias a la denuncia del exsecretario de Marina que se pudo identificar la red de huachicol mediante la que ingresaban a México hidrocarburos etiquetados como otras sustancias para evadir el pago correspondiente de impuestos.





El almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, es tío político de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, ambos señalados en el caso de huachicol fiscal. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/ Archivo Cuartoscuro)

¿Por qué se menciona a Rafael Ojeda en el caso de huachicol?

El nombre del exsecretario de Marina aparece en el caso debido a que dos de sus sobrinos están vinculados con la investigación sobre una red de tráfico ilegal de hidrocarburos.