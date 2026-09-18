“No está escondido”: Sheinbaum afirma que exsecretario de Marina está ubicable y no tiene investigación en su contra

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, no está escondido y aclaró que no existe una carpeta de investigación en su contra por el caso de huachicol que involucra a dos de sus sobrinos.
"El exsecretario de Marina no está escondido. Y tiene una solicitud de parte de la defensa de una de las personas detenidas para que sea llamado a declarar y la Fiscalía está viendo esta circunstancia, pero no está escondido ni absolutamente nada", aclaró este viernes.
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Ojeda Durán fue requerido por la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar el pasado 28 de agosto por el caso de una red de huachicol que involucra a exintegrantes de la Secretaría de Marina. El exfuncionario no se presentó a esa diligencia.
Ante las preguntas sobre su paradero y su posible relación con la investigación, Sheinbaum insistió en que el exsecretario no es investigado como imputado.
“No hay ningún delito, no hay ninguna carpeta de investigación contra el almirante Ojeda. Está llamado a declarar en un juicio y ya determinará él, pues si declara o declara como declara y la Fiscalía y el Poder Judicial cómo atienden este tema”, comentó.
Sheinbaum aclaró que el exfuncionario federlal no se está escondiendo por la investigación que representa uno de las redes más grandes de huachicol.
“Pero ni está escondido, ni se ha negado a declarar, sino sencillamente sigue el procedimiento”, agregó.
En otros momentos, la presidenta ha asegurado que fue gracias a la denuncia del exsecretario de Marina que se pudo identificar la red de huachicol mediante la que ingresaban a México hidrocarburos etiquetados como otras sustancias para evadir el pago correspondiente de impuestos.
“Él es retirado, o sea, es secretario retirado, como todos los secretarios de Marina. Una vez que terminan su función se retira”, detalló.
En su retiro, José Rafael Ojeda Durán percibe alrededor de 150,000 pesos mensuales.
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Habrá detenidos por decomiso de 59 millones de litros de hidrocarburo
El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch también informó este viernes que habrá detenciones relacionadas con el decomiso de 59 millones de litros de hidrocarburo realizado en Guanajuato y que se dio a conocer recientemente.
“En todos los casos donde hemos asegurado combustible se han dado detenciones, en este caso habrá detenciones pero serán más adelante”, aseguró este viernes.
Explicó que fue con la detención de una pipa en julio pasado que se pudo identificar el predio en el que se decomisaron 59 millones de litros de presunto hidrocarburo de procedencia ilícita.
Al momento del operativo en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato no había personas presuntamente involucradas, por lo que no hubo detenidos, pero dijo, los habrá.
“Por supuesto que va a haber detenidos, pero vienen después. En ese predio, en ese momento no había nadie por lo evidente: era una movilización grande del gobierno, de las autoridades estatales y del gobierno federal, pero las investigaciones continúan”, indicó.