Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum niega investigación por huachicol en contra de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la investigación sobre el huachicol fiscal continúa en marcha y precisó que aún hay detenciones pendientes por realizar.
jue 19 febrero 2026 11:59 AM
huachicol-fiscal
La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que la investigación por huachicol fiscal continúa en la Fiscalía General de la República. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista una investigación en curso en contra del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, luego de que se revelara un audio en el que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar lo denunciaba por presunta vinculación con una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas.

“No hay líneas de investigación contra el secretario. Está abierta todo una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible”, explicó este jueves en su conferencia matutina.

Publicidad

Antes de ser asesinado, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar dijo que terminó al frente de un esquema de huachicol fiscal en el que incluso sus superiores intentaron involucrarlo entregándole dinero. Comentó que al principio pensaba que era para mejorar las aduanas, pero en realidad eran sobornos obtenidos del contrabando ilícito de combustible, de acuerdo con información de Aristegui Noticias.

“Entre interrupciones y preguntas del secretario Ojeda, Guerrero explicó cómo llegó a las aduanas y la forma en que empezó a recibir dinero. Su superior y máximo mando de la Marina dijo que él no estaba involucrado, pero habló de dos caminos para enfrentar el caso de corrupción: destaparlo todo o cerrarlo ahí mismo reubicando al personal”, señala la nota periodística.

En ese presunto caso de huachicol fiscal estuvieron involucrados el vicelamirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos del entonces secretario de Marina.

Sobre este tema, la presidenta explicó que aún está en marcha la investigación y hay detenciones por ejecutar.

“Hay todavía detenciones pendientes. Hubo detenciones de algunos miembros de la Marina que el propio almirante denunció en su momento y sigue la investigación en la Fiscalía General de la República y hay que pues esperar a que continúe y que dé la información la Fiscalía”, indicó.

Te puede interesar:

Sheinbaum: denuncia de exsecretario de Marina ayudó a detectar red de huachicol
presidencia

Sheinbaum: denuncia de exsecretario de Marina ayudó a detectar red de huachicol

Pide extradición de empresarios por huachicol

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó la extradición de empresarios que desde Estados Unidos operaban para introducir el hidrocarburo de manera ilegal a México.

“Son empresarios que se dedicaban a hacer parte de la entrada de combustible sin pagar impuestos a México y hay solicitud de extradición de algunos empresarios y es la Fiscalía quien tiene que dar la información, si es que así se puede en el marco de la investigación”, comentó.

Publicidad

Al preguntarle que si entre los involucrados está la familia Jensen, la presidenta respondió que “entre otros”.

La familia Jensen es acusada en Estados Unidos de ser intermediaria del Cártel Jalisco Nueva Generación, facilitando la introducción de cargamentos de petróleo a México. Según las acusaciones, los Jensen presuntamente manipularon la carga para hacerla pasar por otro tipo de sustancia, con el fin de evadir el pago de impuestos.

Te puede interesar:

sheinbaum huachicol fiscal
México

México investiga a empresarios de EU por huachicol fiscal

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Secretaría de Marina

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad