Sheinbaum niega investigación por huachicol en contra de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina

Antes de ser asesinado, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar dijo que terminó al frente de un esquema de huachicol fiscal en el que incluso sus superiores intentaron involucrarlo entregándole dinero. Comentó que al principio pensaba que era para mejorar las aduanas, pero en realidad eran sobornos obtenidos del contrabando ilícito de combustible, de acuerdo con información de Aristegui Noticias.

“Entre interrupciones y preguntas del secretario Ojeda, Guerrero explicó cómo llegó a las aduanas y la forma en que empezó a recibir dinero. Su superior y máximo mando de la Marina dijo que él no estaba involucrado, pero habló de dos caminos para enfrentar el caso de corrupción: destaparlo todo o cerrarlo ahí mismo reubicando al personal”, señala la nota periodística.

En ese presunto caso de huachicol fiscal estuvieron involucrados el vicelamirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos del entonces secretario de Marina.

Sobre este tema, la presidenta explicó que aún está en marcha la investigación y hay detenciones por ejecutar.

“Hay todavía detenciones pendientes. Hubo detenciones de algunos miembros de la Marina que el propio almirante denunció en su momento y sigue la investigación en la Fiscalía General de la República y hay que pues esperar a que continúe y que dé la información la Fiscalía”, indicó.

Pide extradición de empresarios por huachicol

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó la extradición de empresarios que desde Estados Unidos operaban para introducir el hidrocarburo de manera ilegal a México.

“Son empresarios que se dedicaban a hacer parte de la entrada de combustible sin pagar impuestos a México y hay solicitud de extradición de algunos empresarios y es la Fiscalía quien tiene que dar la información, si es que así se puede en el marco de la investigación”, comentó.