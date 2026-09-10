La presidenta agregó que México tampoco pretende intervenir en las elecciones estadounidenses. “México no se mete en su elección, ellos tampoco deberían usar a México en su elección”, sostuvo.

En ese sentido, llamó a que cada país atienda sus propios problemas y mantenga la cooperación bilateral en aquellos asuntos que afectan a ambos territorios.

“Cada quien en su territorio, cada quien su elección”, resumió.

Frente a los cuestionamientos estadounidenses sobre el narcotráfico en México, Sheinbaum planteó que EU también debe atender factores que alimentan la violencia y el tráfico de drogas.

Recordó que, durante una reunión con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, le planteó tres asuntos: el consumo de drogas en ese país, el ingreso de armas estadounidenses a México y la necesidad de reconocer el trabajo que realizan las instituciones mexicanas de seguridad.

“Primero, Estados Unidos debería de atender temas que desde nuestra perspectiva no están atendiendo lo suficiente. Como es el tema del consumo de drogas. Lo segundo, la entrada de armas de Estados Unidos a México”, dijo.

La presidenta sostuvo que México mantiene la cooperación con Estados Unidos porque busca reducir la violencia y evitar que las drogas lleguen al país vecino, sin embargo, afirmó que esto no implica renunciar a la soberanía.

“Es una responsabilidad política hasta el límite de la defensa de nuestra soberanía, que esa no es negociable”, afirmó.

Sheinbaum afirmó que su gobierno no busca entrar en una confrontación con Estados Unidos pese a los señalamientos de funcionarios de ese país.

“Siempre digo, hay que tener cabeza fría. Aunque el corazón te diga otra cosa”, expresó.

La presidenta sostuvo que México responderá a las críticas con respeto y sin confrontación, pero también exigirá el mismo trato por parte de Estados Unidos. “No ofendemos a nadie, pero respondemos con respeto, pidiendo respeto para México”, afirmó.

Su declaración ocurre además en un momento de tensión y negociación en la relación bilateral, en el que ambos gobiernos mantienen conversaciones sobre comercio y otros temas de la agenda binacional.

Al respecto, Sheinbaum informó que las conversaciones comerciales continúan y que el equipo de la Secretaría de Economía se encontraba nuevamente en Washington para avanzar en las negociaciones.

La presidenta evitó adelantar un acuerdo y señaló que este solo podrá anunciarse cuando exista un entendimiento entre las partes.