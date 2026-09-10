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Sheinbaum responde a Marco Rubio: “México no es piñata de nadie”

Sheinbaum atribuyó las críticas de Marco Rubio a la elección de EU y dijo que México mantendrá la cooperación, pero sin subordinación y con soberanía.
jue 10 septiembre 2026 10:48 AM
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Claudia Sheinbaum y Marco Rubio aparecen la fotografía, con la presidenta de México a la izquierda y el secretario de Estado de Estados Unidos a la derecha.
Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Marco Rubio sobre los cárteles y defendió la estrategia de seguridad de México. (Foto: Generada con IA (ChatGPT))

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este jueves al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , quien habló sobre la presencia de grupos del narcotráfico en México y sostuvo que los señalamientos forman parte del contexto electoral estadounidense.

“México no es piñata de nadie. A México se le respeta”, afirmó este la presidenta durante su conferencia matutina.

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Las declaraciones de la presidenta se dan luego de que Marco Rubio, elevó este miércoles el tono de sus críticas hacia México por la estrategia en contra de los cárteles del narcotráfico y consideró que los esfuerzos del país para contener a estas organizaciones criminales todavía están lejos de ser suficientes.

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Durante una visita a Quito, Ecuador, Rubio el secretario sostuvo que el problema no se limita al tráfico de drogas, pues los grupos criminales adquieren una capacidad que, a su juicio, puede poner en riesgo la autoridad de los gobiernos de la región y eventualmente representar una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

Además, colocó México como el principal punto de operación de las organizaciones que Washington identifica como una amenaza regional. “La cabeza de la serpiente de estos cárteles está en México”, señaló Rubio.

Cuestionada sobre las declaraciones, la presidenta consideró que estos dichos deben leerse también a la luz de las elecciones que se celebrarán en Estados Unidos en noviembre. “Son dichos que tienen que ver, desde nuestro punto de vista, con su elección de noviembre”, señaló.

Sheinbaum también cuestionó que el discurso estadounidense sobre México cambie de un momento a otro y que, mientras algunos funcionarios reconocen los avances y la cooperación entre ambos países, posteriormente aparecen declaraciones que ponen en duda el trabajo mexicano en contra del narcotráfico.

“No puede ser que un día se reconozca los avances y que otro día ya no hay reconocimiento de avances”, dijo.

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La mandataria hizo referencia a declaraciones recientes en las que autoridades estadounidenses reconocen la cooperación de México y cuestionó de nuevo los resultados de la estrategia en contra de los grupos criminales.

Por ello, planteó mantener la relación bilateral bajo una fórmula que ha repetido durante su gobierno: coordinación, pero no subordinación. “Nos coordinamos sin subordinarnos”, afirmó.

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“Cada quien en su territorio, cada quien su elección”

Sheinbaum insistió en que México no debe convertirse en un argumento de campaña electoral en Estados Unidos, pero también rechazó cualquier posibilidad de que actores estadounidenses intervengan en los procesos políticos mexicanos.

“México no tiene por qué ser un argumento en la elección de los Estados Unidos”, señaló.

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La presidenta agregó que México tampoco pretende intervenir en las elecciones estadounidenses. “México no se mete en su elección, ellos tampoco deberían usar a México en su elección”, sostuvo.

En ese sentido, llamó a que cada país atienda sus propios problemas y mantenga la cooperación bilateral en aquellos asuntos que afectan a ambos territorios.

“Cada quien en su territorio, cada quien su elección”, resumió.

Frente a los cuestionamientos estadounidenses sobre el narcotráfico en México, Sheinbaum planteó que EU también debe atender factores que alimentan la violencia y el tráfico de drogas.

Recordó que, durante una reunión con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, le planteó tres asuntos: el consumo de drogas en ese país, el ingreso de armas estadounidenses a México y la necesidad de reconocer el trabajo que realizan las instituciones mexicanas de seguridad.

“Primero, Estados Unidos debería de atender temas que desde nuestra perspectiva no están atendiendo lo suficiente. Como es el tema del consumo de drogas. Lo segundo, la entrada de armas de Estados Unidos a México”, dijo.

La presidenta sostuvo que México mantiene la cooperación con Estados Unidos porque busca reducir la violencia y evitar que las drogas lleguen al país vecino, sin embargo, afirmó que esto no implica renunciar a la soberanía.

“Es una responsabilidad política hasta el límite de la defensa de nuestra soberanía, que esa no es negociable”, afirmó.

Sheinbaum afirmó que su gobierno no busca entrar en una confrontación con Estados Unidos pese a los señalamientos de funcionarios de ese país.

“Siempre digo, hay que tener cabeza fría. Aunque el corazón te diga otra cosa”, expresó.

La presidenta sostuvo que México responderá a las críticas con respeto y sin confrontación, pero también exigirá el mismo trato por parte de Estados Unidos. “No ofendemos a nadie, pero respondemos con respeto, pidiendo respeto para México”, afirmó.

Su declaración ocurre además en un momento de tensión y negociación en la relación bilateral, en el que ambos gobiernos mantienen conversaciones sobre comercio y otros temas de la agenda binacional.

Al respecto, Sheinbaum informó que las conversaciones comerciales continúan y que el equipo de la Secretaría de Economía se encontraba nuevamente en Washington para avanzar en las negociaciones.

La presidenta evitó adelantar un acuerdo y señaló que este solo podrá anunciarse cuando exista un entendimiento entre las partes.

Sheinbaum pide respeto para mexicanos en EU

La presidenta también envió un mensaje a los mexicanos que viven en Estados Unidos de cara a las fiestas patrias y ante la incertidumbre generada por las políticas y declaraciones estadounidenses.

Les pidió sentirse orgullosos de su origen y acudir a los consulados mexicanos para recibir orientación cuando sea necesario.

“Que se sientan orgullosos de su origen, de ser mexicanas y mexicanos”, dijo.

Sheinbaum reconoció la aportación de la comunidad mexicana en Estados Unidos y pidió que puedan celebrar las fiestas patrias sin ponerse en riesgo.

“Estamos muy orgullosos de ellas y de ellos, que son, como hemos dicho, héroes y heroínas de México”, afirmó.

La presidenta también pidió que se permita a las comunidades mexicanas celebrar el Día de la Independencia en Estados Unidos.

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Claudia Sheinbaum Narcotráfico Estados Unidos

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