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Elección 2027: Roberto Félix López, el abogado cercano a Taddei que ocupará posición clave en el INE

Roberto Carlos Félix López asume como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE. Ya había sido propuesto por Guadalupe Taddei para ocupar ese cargo en 2023, pero su designación no prosperó.
mié 09 septiembre 2026 06:20 PM
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En la imagen, Roberto Carlos Félix López, nuevo encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, nombrado un día antes del inicio del Proceso Electoral 2027.
Roberto Carlos Félix López fue nombrado un día antes del inicio del Proceso Electoral 2027. (Foto: Especial )

El Proceso Electoral Federal (PEF) 2027 arrancará este jueves con nuevo responsable de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE): Roberto Carlos Félix López, quien fue designado como encargado de despacho.

Tras la renuncia de la secretaria ejecutiva Claudia Espino, la consejera presidenta del INE , Guadalupe Taddei, designó a Félix López, a quien ya había intentado colocar en esa posición en diciembre de 2023, pero no logró consenso interno y tuvo que desistir de su propuesta.

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¿Quién es Roberto Carlos Félix López?

El nuevo encargado de despacho en la Secretaría era hasta hoy director ejecutivo de Organización Electoral, una de las áreas clave para el proceso electoral.

Con su designación, el vacío que dejó en ese cargo fue cubierto a su vez con María del Carmen Colín Martínez.

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El funcionario no es un improvisado. Sea en el INE o en Organismo Público Electoral Local (OPLE), ha participado desde diferentes posiciones en al menos siete elecciones.

Roberto Carlos Félix López fue el secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, de 2014 a 2020, siendo presidenta de éste la misma Taddei, hoy consejera presidenta del INE y ambos originarios de esa entidad.

¿Taddei lo llevó al INE?

Una vez que Taddei llegó al INE lo designó como su jefe de la Oficina de la Secretaría Ejecutiva del Instituto.

En 2023 tras la renuncia de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE, Taddei propuso a varios perfiles para el cargo, entre ellos a Flavio Cienfuegos, quien fue rechazado con seis votos en contra y cinco a favor.

En diciembre de ese año propuso en reunión privada a Félix López, pero tampoco generó consensos. Esa situación tuvo al INE casi año y medio sin secretario ejecutivo.

Sólo la propuesta de Claudia Espino generó apoyo. Fue aprobada y asumió en 2024, pero hoy por la mañana renunció cuando está encima el Proceso Electoral Federal 2027.

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El ahora encargado de despacho de la secretaría ejecutiva buscó ser consejero del INE en abril pasado.

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Se inscribió en la Cámara de Diputados en el proceso de elección de tres vacantes de consejeros del INE y se adscribió como parte de la comunidad LGBTTIQ+, pero no quedó en ese cargo.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Hermosillo, con especialidad en Derecho Internacional Privado y formación en justicia constitucional. En esa Universidad ha sido catedrático en las materias de Derecho Internacional Privado, Garantías Individuales y Propiedad Intelectual.

Entre los cargos que ha ocupado además de la jefatura de la Oficina de la Secretaría Ejecutiva, fue Coordinador Estratégico de la Presidencia del Consejo General y Secretario Técnico Electoral.

En el Instituto Estatal Electoral de Sonora también fue Subdirector de Asuntos Jurídicos y en el Consejo Municipal de Hermosillo fue coordinador de capacitación electoral.

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Elecciones México 2027 INE Guadalupe Taddei Zavala Morena

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