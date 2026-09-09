Elección 2027: Roberto Félix López, el abogado cercano a Taddei que ocupará posición clave en el INE

¿Quién es Roberto Carlos Félix López?

El nuevo encargado de despacho en la Secretaría era hasta hoy director ejecutivo de Organización Electoral, una de las áreas clave para el proceso electoral.

Con su designación, el vacío que dejó en ese cargo fue cubierto a su vez con María del Carmen Colín Martínez.



El funcionario no es un improvisado. Sea en el INE o en Organismo Público Electoral Local (OPLE), ha participado desde diferentes posiciones en al menos siete elecciones.

Roberto Carlos Félix López fue el secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, de 2014 a 2020, siendo presidenta de éste la misma Taddei, hoy consejera presidenta del INE y ambos originarios de esa entidad.

¿Taddei lo llevó al INE?

Una vez que Taddei llegó al INE lo designó como su jefe de la Oficina de la Secretaría Ejecutiva del Instituto.

En 2023 tras la renuncia de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE, Taddei propuso a varios perfiles para el cargo, entre ellos a Flavio Cienfuegos, quien fue rechazado con seis votos en contra y cinco a favor.

En diciembre de ese año propuso en reunión privada a Félix López, pero tampoco generó consensos. Esa situación tuvo al INE casi año y medio sin secretario ejecutivo.

Sólo la propuesta de Claudia Espino generó apoyo. Fue aprobada y asumió en 2024, pero hoy por la mañana renunció cuando está encima el Proceso Electoral Federal 2027.



El ahora encargado de despacho de la secretaría ejecutiva buscó ser consejero del INE en abril pasado.