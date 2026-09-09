¿Por qué no avanza la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX?

La ampliación de la Línea 12 consiste en un túnel de 4.6 kilómetros –a través de las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo– para conectar las estaciones Mixcoac y Observatorio e incluye dos estaciones intermedias: Valentín Campa y Álvaro Obregón.

Con más de una década en construcción, Sheinbaum explicó por qué la ampliación de la Línea 12 ha demorado tanto tiempo.

“Es un túnel que va por abajo, pero resulta que en la alcaldía Álvaro Obregón hay muchos rellenos, porque en algún momento fueron rellenos de cascajo y otras cosas, entonces imagínense hacer un túnel que va por debajo de las calles (…) en un terreno muy vulnerable'', dijo Sheinbaum.

“Casi se tardaban un centímetro por mes en hacer ese túnel. Ya finalmente está el túnel, todo está bajo control, no hay ningún problema con las viviendas, se estuvo haciendo mediciones y ahora viene todo lo demás que se tiene que hacer”, indicó la presidenta.

La obra arrancó en julio de 2016 con financiamiento del Gobierno de México, encabezado entonces por el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), aunque la ejecución fue responsabilidad de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno. Se proyectaba terminar la ampliación en diciembre de 2018, pero el avance fue poco.