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Sheinbaum promete terminar ampliación de Línea 12 del Metro CDMX, obra inconclusa de Peña Nieto

La obra para conectar las estaciones Mixcoac y Observatorio del Metro CDMX se ha extendido a lo largo de 10 años a través de los gobiernos de Peña Nieto, López Obrador y Sheinbaum.
mié 09 septiembre 2026 05:21 PM
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En la imagen dividida se observa un túnel de la Línea 12 del Metro y a la presidenta Claudia Sheinbaum en una conferencia matutina.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hay recursos en el Presupuesto 2027 para concluir la ampliación de la Línea 12 del Metro de Mixcoac a Observatorio en la Ciudad de México. (Fotos: @SICTmx en X (izq.) y Mario Jasso / Cuartoscuro.com (der.))

A 10 años del inicio de la ampliación de la Línea 12 del Metro , la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2027 para terminar la obra que arrancó en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“La Línea 12 tiene un recurso que está en Banobras (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos), que es el Fondo (Nacional) de Infraestructura, el Fonadin, ahí hay recursos para terminar la Línea 12”, dijo durante su conferencia matutina.

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¿Por qué no avanza la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX?

La ampliación de la Línea 12 consiste en un túnel de 4.6 kilómetros –a través de las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo– para conectar las estaciones Mixcoac y Observatorio e incluye dos estaciones intermedias: Valentín Campa y Álvaro Obregón.

Con más de una década en construcción, Sheinbaum explicó por qué la ampliación de la Línea 12 ha demorado tanto tiempo.

“Es un túnel que va por abajo, pero resulta que en la alcaldía Álvaro Obregón hay muchos rellenos, porque en algún momento fueron rellenos de cascajo y otras cosas, entonces imagínense hacer un túnel que va por debajo de las calles (…) en un terreno muy vulnerable'', dijo Sheinbaum.

“Casi se tardaban un centímetro por mes en hacer ese túnel. Ya finalmente está el túnel, todo está bajo control, no hay ningún problema con las viviendas, se estuvo haciendo mediciones y ahora viene todo lo demás que se tiene que hacer”, indicó la presidenta.

La obra arrancó en julio de 2016 con financiamiento del Gobierno de México, encabezado entonces por el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), aunque la ejecución fue responsabilidad de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno. Se proyectaba terminar la ampliación en diciembre de 2018, pero el avance fue poco.

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¿Cuándo estará lista la ampliación de la Línea 12 del Metro?

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) aseguró que en tres años terminaría la obra inconclusa, quedando lista en diciembre de 2021.

“Ya se invirtió en esas obras y ni modo que se dejen inconclusas, alegando que son obras que iniciaron otros gobiernos. (…) Éste es el caso de esta obra del Metro y del Tren Toluca-Ciudad de México”, dijo entonces.

Pese a que la administración de López Obrador dio continuidad a la obra, aún sin concluir fue heredada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

El túnel quedó por fin terminado en abril de este año y sigue la construcción de las dos nuevas estaciones así como la terminal Observatorio.

Se proyecta que la ampliación sea concluida en 2028 y comience a dar servicio en 2029, de acuerdo con información dada previamente por el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi), Andrés Lajous.

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