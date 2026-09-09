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Sheinbaum celebra avance de su iniciativa para prohibir doble nacionalidad en el Congreso:" No atenta contra derechos"

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó cualquier ciudadano puede tener doble nacionalidad si otro país así lo aprueba, pero si aspira a gobernador o presidente debe renunciar a ella.
mié 09 septiembre 2026 11:16 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la intención de prohibir la doble nacionalidad responde a que quien gobierne vea solo por los intereses de México. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el avance de la iniciativa que envió al Poder Legislativo para prohibir que quienes aspiren a una gubernatura o a la Presidencia de México tengan doble nacionalidad y aseguró que no tiene información de que el Partido Verde, aliado de Morena, vaya a votar en el pleno en contra de la propuesta.

“¡Qué bueno que se aprobó ayer en comisiones la propuesta que enviamos de que solo pueda ser mexicano quien aspire a ser presidente o gobernador! Hay un partido que se salió y dos partidos que votaron en contra”, planteó.

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Con 26 votos de Morena y sus aliados, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma constitucional para prohibir la doble nacionalidad a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Integrantes del PRI, PAN y MC votaron en contra.

El pasado 27 de agosto, la presidenta presentó la iniciativa para establecer que, si una persona tiene doble nacionalidad y aspira a una gubernatura, a la Jefatura de Gobierno o a la Presidencia de la República, deberá renunciar a ella y conservar solo la mexicana. La medida, explicó, busca garantizar que quienes ocupen estos cargos velen exclusivamente por los intereses de México.

La iniciativa de reforma constitucional plantea modificar el artículo 82 para agregar un nuevo requisito a los aspirantes: “Ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos; no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidata o candidato, y haber residido en el país al menos durante 20 años”.

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En Palacio Nacional, la presidenta aclaró que la modificación de los requisitos para prohibir la doble nacionalidad no atenta en contra de los derechos políticos de los ciudadanos.

“No se le está quitando ningún derecho a los ciudadanos. Un mexicano puede tener dos o tres nacionalidades si en otro país se lo aprueban. Un caso de esos es, por ejemplo, los mexicanos que nacieron en Estados Unidos, hijos de mexicanos, que pueden tener la nacionalidad mexicana y la nacionalidad estadounidense. Pero si quieren ser presidentes de México, tienen que renunciar a la otra nacionalidad”, aclaró.

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Verde apoyará iniciativa, aunque en el Senado hay dudas

La presidenta aseguró que no tiene información de que el Partido Verde vaya a retirar su respaldo a la iniciativa, luego de que sus legisladores votaron a favor del dictamen en comisiones.

“Ayer votaron a favor en comisiones. No tenemos ninguna noticia de que vayan a votar en contra en comisiones, votaron a favor”, indicó.

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Sin embargo, en el Senado de la República, el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, puso en duda el respaldo unánime de su bancada a la iniciativa.

“La mayoría de los senadores del Verde me han manifestado que están en la disposición de apoyarla; sin embargo, hay otros que tienen inquietudes o que no coinciden con esta iniciativa. Estamos en un proceso de diálogo con los compañeros”, planteó.

El coordinador explicó que algunos de sus compañeros tienen doble nacionalidad, por lo que estarían en contra de establecer el nuevo requisito para acceder al Poder Ejecutivo, tanto a nivel local como federal.

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