Con 26 votos de Morena y sus aliados, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma constitucional para prohibir la doble nacionalidad a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Integrantes del PRI, PAN y MC votaron en contra.

El pasado 27 de agosto, la presidenta presentó la iniciativa para establecer que, si una persona tiene doble nacionalidad y aspira a una gubernatura, a la Jefatura de Gobierno o a la Presidencia de la República, deberá renunciar a ella y conservar solo la mexicana. La medida, explicó, busca garantizar que quienes ocupen estos cargos velen exclusivamente por los intereses de México.

La iniciativa de reforma constitucional plantea modificar el artículo 82 para agregar un nuevo requisito a los aspirantes: “Ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos; no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidata o candidato, y haber residido en el país al menos durante 20 años”.





En Palacio Nacional, la presidenta aclaró que la modificación de los requisitos para prohibir la doble nacionalidad no atenta en contra de los derechos políticos de los ciudadanos.

“No se le está quitando ningún derecho a los ciudadanos. Un mexicano puede tener dos o tres nacionalidades si en otro país se lo aprueban. Un caso de esos es, por ejemplo, los mexicanos que nacieron en Estados Unidos, hijos de mexicanos, que pueden tener la nacionalidad mexicana y la nacionalidad estadounidense. Pero si quieren ser presidentes de México, tienen que renunciar a la otra nacionalidad”, aclaró.